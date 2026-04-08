UEFA va păstra liniște în memoria lui Mircea Lucescu la meciurile de miercuri și joi din competițiile europene.

Printre ele, cele două jocuri mari din Liga Campionilor, PSG - Liverpool și Barcelona - Atletico, ultimul arbitrat de Istvan Kovacs.

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, s-a înclinat în fața antrenorului: „Unul dintre adevărații creatori ai jocului”.

Forul continental a decis să-i ofere lui Mircea Lucescu o despărțire în mijlocul fotbalului european de elită.

Zece meciuri din Ligă, Europa League și Conference, dedicate lui Mircea Lucescu

Miercuri și joi seară, fiecare dintre cele zece meciuri disputate în competițiile intercluburi UEFA va fi precedat de un minut de reculegere.

Două partide în „sferturile” Ligii Campionilor și câte patru în aceeași fază de Europa League și Conference.

LIGA CAMPIONILOR

Miercuri, ora 22:00: Barcelona - Atletico Madrid. Arbitrează Istvan Kovacs.

Miercuri, 22:00: Paris SG - Liverpool.

EUROPA LEAGUE

Miercuri, 19:45: Braga - Betis Sevilla.

Joi, 22:00: Freiburg - Celta Vigo, Porto - Nottingham, Bologna - Aston Villa.

CONFERENCE LEAGUE

Joi, 19:45: Rayo Vallecano - AEK Atena.

Joi, 22:00: Shakhtar - Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Mainz - Strasbourg.

Președinții UEFA și FIFA: „Mircea Lucescu a trăit și respirat fotbal”

Marți seară, Aleksander Ceferin și Gianni Infantino, președinții UEFA și FIFA, au transmis și ei mesaje emoționante după ce au aflat că Il Luce s-a stins.

„Mircea Lucescu a fost unul dintre adevărații creatori ai jocului. Un om cu o inteligență fotbalistică rară, o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat în cuvinte”, a scris Ceferin.

We are deeply saddened to learn that the great Mircea Lucescu has passed away aged 80.



UEFA president Aleksander Čeferin has paid tribute to "one of the game's true originals – a man of rare football intellect, remarkable dignity and passion."



„Toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și respirat fotbal”, a adăugat Infantino.

