Europa, respect pentru Lucescu UEFA confirmă ce a anunțat GOLAZO.ro.   Va fi un minut de reculegere înaintea jocurilor din Liga Campionilor, Europa și Conference League
Momentul de vârf al lui Lucescu în fotbalul european cu Shakhtar: Cupa UEFA, în 2009 Foto: Imago
Europa, respect pentru Lucescu UEFA confirmă ce a anunțat GOLAZO.ro. Va fi un minut de reculegere înaintea jocurilor din Liga Campionilor, Europa și Conference League

alt-text Publicat: 08.04.2026, ora 13:49
alt-text Actualizat: 08.04.2026, ora 13:49
  • UEFA va păstra liniște în memoria lui Mircea Lucescu la meciurile de miercuri și joi din competițiile europene. 
  • Printre ele, cele două jocuri mari din Liga Campionilor, PSG - Liverpool și Barcelona - Atletico, ultimul arbitrat de Istvan Kovacs. 
  • Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, s-a înclinat în fața antrenorului: „Unul dintre adevărații creatori ai jocului”.

Ceea ce anunța GOLAZO.ro marți seară a fost confirmat astăzi de UEFA.

Forul continental a decis să-i ofere lui Mircea Lucescu o despărțire în mijlocul fotbalului european de elită.

Zece meciuri din Ligă, Europa League și Conference, dedicate lui Mircea Lucescu

Miercuri și joi seară, fiecare dintre cele zece meciuri disputate în competițiile intercluburi UEFA va fi precedat de un minut de reculegere.

Două partide în „sferturile” Ligii Campionilor și câte patru în aceeași fază de Europa League și Conference.

LIGA CAMPIONILOR

  • Miercuri, ora 22:00: Barcelona - Atletico Madrid. Arbitrează Istvan Kovacs. 
  • Miercuri, 22:00: Paris SG - Liverpool. 

EUROPA LEAGUE

  • Miercuri, 19:45: Braga - Betis Sevilla. 
  • Joi, 22:00: Freiburg - Celta Vigo, Porto - Nottingham, Bologna - Aston Villa.

CONFERENCE LEAGUE

  • Joi, 19:45: Rayo Vallecano - AEK Atena. 
  • Joi, 22:00: Shakhtar - Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Mainz - Strasbourg. 

Președinții UEFA și FIFA: „Mircea Lucescu a trăit și respirat fotbal”

Marți seară, Aleksander Ceferin și Gianni Infantino, președinții UEFA și FIFA, au transmis și ei mesaje emoționante după ce au aflat că Il Luce s-a stins.

„Mircea Lucescu a fost unul dintre adevărații creatori ai jocului. Un om cu o inteligență fotbalistică rară, o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat în cuvinte”, a scris Ceferin.

„Toți cei care au avut plăcerea să-l cunoască și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și respirat fotbal”, a adăugat Infantino.

