„Respect în luptă aprigă" Reverență emoționantă din partea celui care i-a fost rival lui Mircea Lucescu în Ucraina: „Avea stilul său unic"
Mircea Lucescu și Serhiy Rebrov, îmbrățișați, la un duel Shakhtar - Dinamo Kiev Foto: Imago
alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 13:19
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 13:19
  • Serhiy Rebrov, 51 de ani, l-a înfruntat de multe ori pe Mircea Lucescu și ca jucător, și ca antrenor la Dinamo Kiev în marile dueluri cu Shakhtar din Ucraina.
  • „Mister, o amintire strălucitoare. Un om care nu doar a antrenat, ci a definit fața fotbalului nostru timp de decenii”, l-a descris actualul selecționer al Ucrainei. 

Serhiy Rebrov i-a fost mult timp rival lui Mircea Lucescu în Ucraina.

Între 2005 și 2008, juca la Dinamo Kiev. Între 2014 și 2016, antrena echipa kieveană.

Mereu, cei mai mari adversari erau Il Luce și Shakhtar Donetsk.

Pe teren, Rebrov a jucat de șapte ori împotriva formației lui Lucescu.

Ca antrenor, au fost în opt meciuri unul împotriva celuilalt.

Au vorbit mult, s-au și certat, s-au și îmbrățișat, au și râs împreună.

  • 3 victorii Rebrov, două egaluri, două înfrângeri, ca jucător. A pierdut contra lui Shakhtar finala barajului pentru titlu în 2006 (1-2 după prelungiri) și Supercupa Ucrainei din 2005 (4-5 la penaltyuri). A câștigat Supercupa în 2006 (2-0). 
  • 3 victorii Rebrov, un egal și 4 înfrângeri, ca antrenor. A învins în două finale (2-1 în Cupă -  2014, 5-4 la penaltyuri - 2015), a pierdut în două Supercupe (0-2 și în 2014, și în 2015). 

Rebrov, actualul selecționer al Ucrainei, i-a dedicat un lung mesaj antrenorului. O reverență emoționantă.

„Un om care nu doar a antrenat, ci a definit fața fotbalului nostru timp de decenii” au fost primele cuvinte.

„Am fost mulți ani de părți diferite ale baricadelor. Meciurile noastre au fost întotdeauna principiale, complicate și epuizante. Dar în această luptă aprigă s-a născut adevăratul respect”.

L-am apreciat întotdeauna pentru dăruirea sa incredibilă. Pentru felul în care știa să vadă viitoarele vedete în jucătorii tineri. Pentru că avea stilul său unic în fotbal și în viață. Serhiy Rebrov

A continuat la fel de frumos: „Mister știa totul despre fotbal. Și chiar și atunci când eram competitori, simțeam că această competiție ne-a făcut pe amândoi mai puternici, iar fotbalul ucrainean, mai bun.

Contribuția lui nu înseamnă doar trofeele, ci o întreagă eră în care a crescut mai mult de o generație.

A fost un concurent puternic și un profesionist extraordinar.

Îmi vor lipsi conversațiile noastre despre meci și energia specială pe care o aducea pe stadion.

Odihnește-te în pace, Mister. O amintire strălucitoare”.

