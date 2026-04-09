Antrenor în plin război Mircea Lucescu  a prins două conflicte în Ucraina, când era la Shakhtar și la Dinamo Kiev. Ce a făcut de fiecare dată
Bloc în Ucraina lovită crunt de război Foto: Imago
Campionate

alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 14:10
  • Mircea Lucescu antrena în fotbalul ucrainean și în 2014 (Shakhtar), când Rusia a ocupat Crimeea și Donbasul, și în 2022 (Dinamo Kiev), când armata Kremlinului a invadat țara vecină. 
  • Ce s-a întâmplat atunci, cum a reacționat tehnicianul, ce a făcut pentru jucătorii săi și pentru cei ai altor echipe. 

Mircea Lucescu a trăit de două ori războiul în timp ce antrena în Ucraina.

De fiecare dată, antrenorul a continuat, nu a renunțat, nu a părăsit echipa, cum au făcut alți tehnicieni sau jucători străini activi la acea vreme în liga locală.

Lucescu: „Am locuit doi ani într-un hotel și am jucat meciuri doar în deplasare”

La începutul lui 2014, când Rusia a ocupat peninsula Crimeea și Donbas, regiune în estul Ucrainei, Il Luce avea 68 de ani și era la Shakhtar de un deceniu.

„Toți antrenorii străini au plecat, cu excepția mea. Am locuit doi ani într-un hotel și am jucat meciuri doar în deplasare, la Lvov, Harkov, Odessa…

Câștigaserăm opt din cele zece campionate anterioare, dar era complicat. Nu aveam nici propriul nostru teren de pregătire”, a povestit Lucescu în 2025, pentru L’Equipe.

Lucescu antrena Shakhtar la Kiev și juca la Lvov în Europa după anexarea Crimeei

A rămas la Shakhtar, dar el, jucătorii și toți cei din club au trebuit să părăsească Donețk, lăsând în urmă propriul stadion, Donbas, și propria bază de pregătire. Orașul era ocupat de forțele ruse.

Mircea Lucescu, la Shakhtar, înaintea unui meci de Ligă, după începutul războiului din 2014 Foto: Imago

De atunci, s-a mutat la Kiev. Acolo a jucat, cele mai multe partide de „acasă” în campionatul intern, pe mica arenă Valeri Lobanovski, și tot acolo a pregătit echipa.

Meciurile din Liga Campionilor le disputa la Lvov, situat în vestul țării, la 544 de kilometri de capitală, pe arena construită în Ucraina pentru Euro 2012.

După anexarea Crimeei, a mai câștigat patru competiții.

  • Titlul de campion în 2014, Cupa Ucrainei în 2016 și Supercupa Ucrainei în 2014 și 2015.

Lucescu, despre războiul din 2022: „La început, am crezut că e doar o furtună”

În februarie 2022, Lucescu avea 76 de ani și era în al doilea sezon pe banca lui Dinamo Kiev.

În dimineața de 24 februarie, când Rusia a invadat Ucraina, era la centrul sportiv al lui Dinamo, de la marginea Kievului.

Lucescu, la un antrenament al lui Dinamo Kiev Foto: Imago

„La început, am crezut că e doar o furtună. Trupele ruse erau aproape de capitală. Nu am vrut să abandonez echipa”, a afirmat el.

Le-a spus apropiaților în acea zi: „Nu plec, nu sunt un laș”. După ce fotbalul se oprise în Ucraina, a părăsit țara.

Lucescu s-a întors în România, dar a ajutat total Dinamo Kiev și alte cluburi ucrainene

Pe 25 februarie, la ora 11:00, a plecat din Kiev împreună cu asistenții săi și cu agentul Arcadie Zaporojanu.

La 20:00, după o călătorie de nouă ore cu mașina, a intrat în România, prin vama Albița, din județul Vaslui.

Nu a pus capăt contractului cu Dinamo Kiev. A ajutat jucătorii ucraineni să iasă din țară, nu doar pe cei de la Dinamo, și pe cei de la Shakhtar și ai altor echipe ucrainene, le-a găsit locuințe în București, a făcut o perioadă cantonament la Snagov și a folosit România ca bază de plecare a kievenilor pentru turneul de amicale în Europa.

„Am decis să continui, organizând în special meciuri pentru pace. Am jucat la Dortmund, la Belgrad, împotriva lui Anderlecht, Everton…

Fotbalul i-a ajutat pe ucraineni să supraviețuiască”, a mai spus Lucescu pentru L’Equipe.

3 trofee
a cucerit Lucescu la Dinamo Kiev, toate în sezonul 2020-2021: titlul de campion, Cupa și Supercupa Ucrainei

A antrenat încă un an și trei luni în Ucraina. A avut și Giuleștiul gazdă în Europa

La sfârșitul verii lui 2022, a revenit cu Dinamo în Ucraina pentru acel sezon.

Se pregătea când la Kiev, când la Lvov, juca partidele de pe „teren propriu” la Lvov sau la Kiev.

În cupele europene, niciodată în Ucraina. A stabilit în principal în Polonia locul pentru meciurile din competițiile continentale.

Și-a mutat terenul-gazdă chiar în România, pe „Giulești”, la două tururi preliminare de Conference, în august 2023.

Așa a continuat până în toamna lui 2023. Pe 3 noiembrie 2023, după un 0-1 în marea confruntare Dinamo Kiev - Shakhtar, și-a dat demisia.

