„Mulțumesc pentru tot, Mister!” Cel mai frumos gest făcut de Mircea Lucescu pentru familia căpitanului său la Dinamo Kiev

Mircea Lucescu nu l-a ajutat doar pe Serhiy Sydorchuk în primăvara lui 2022.

După începutul războiului, i-a adus familia la București, unde a născut soția sa al 4-lea copil.

„Mister e pentru totdeauna în istoria fotbalului ucrainean”, a scris cel care i-a fost trei ani căpitan la Dinamo Kiev.

Serhiy Sydorchuk are 34 de ani și a jucat aproape întreaga carieră la Dinamo Kiev.

Un deceniu, între 2013 și 2023, când a părăsit capitala Ucrainei pentru a se transfera în Belgia, la Westerlo.

Sydorchyuk, mâna dreaptă a lui Lucescu la Dinamo Kiev

Mijlocașul, care a condus-o pe Dinamo trei ani în confruntările cu Shakhtarul lui Mircea Lucescu, 2013-2016, l-a avut în ultimele trei sezoane alb-albastre antrenor pe Il Luce la Kiev. Până în momentul plecării sale, în septembrie 2023.

Tehnicianul l-a găsit căpitan pe Sydorchuk și l-a păstrat căpitan. A fost mâna lui dreaptă pe teren.

3 trofee au cucerit împreună Mircea Lucescu și Serhiy Sydorchuk, toate în sezonul 2020-2021: titlul, Cupa și Supercupa Ucrainei

Lucescu l-a ajutat într-un moment esențial: „Bine ai venit pe lume, micul nostru ucrainean!”

În 2022, Lucescu l-a ajutat pe Sydorchuk într-un moment esențial al vieții, critic pentru el și pentru compatrioți.

Pe 24 februarie, a început războiul, armata rusă invadând Ucraina. Pe 25, antrenorul s-a întors în România.

De atunci, Il Luce și-a sprijinit jucătorii, mai ales pe cei ai lui Dinamo Kiev, dar și pe cei ai altor echipe ucrainene.

Lucescu și Sydorchuk, la o conferință de presă în vara lui 2022, înaintea unui meci Dinamo Kiev - Fenerbahce, în preliminariile Ligii Foto: Imago

Serhiy a fost printre primii pe care i-a adus la București. Avea trei copii și putea părăsi țara în timp de război, era o excepție de la legea marțială.

Sydorchuk, soția și cei trei copii au venit încă de la începutul lui martie în România.

Situația căpitanului era specială. Ana, nevasta lui, era însărcinată.

Lucescu i-a ajutat să-și găsească loc de cazare și, mai ales, i-a ajutat la spital.

Mânuța băiețelului lui Sydorchuk Foto: InstaStory

Pe 24 martie, soția fotbalistului a născut al 4-lea copil la București.

„Bine ai venit pe lume, cazacule! Micul nostru ucrainean”, a scris jucătorul pe InstaStory, pe o fotografie cu mânuța băiețelului.

Sydorchuk: „Lucescu, omul care a schimbat fotbalul ucrainean”

Aflând că Mircea Lucescu s-a stins, marți, la 80 de ani, internaționalul i-a dedicat un mesaj antrenorului.

Mesajul transmis de Serhiy Sydorchuk Foto: InstaStory

„Omul care a schimbat fotbalul ucrainean și a intrat pentru totdeauna în istoria sa.

Vă mulțumesc pentru tot, Mister! O amintire binecuvântată”.

