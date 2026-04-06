El l-ar putea opera pe Lucescu Familia antrenorului a apelat la un medic român care activează în Franța pentru intervenția riscantă. Cum arată CV-ul său
Dr. Marian Andronache și Mircea Lucescu. Foto: nord.ro și Sport Pictures
Nationala

alt-text Ștefan Neda , Dan Udrea , Mirela Neag
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 19:59

Medicii au decis ca în cazul fostului selecționer să fie continuat, momentan, același tratament, o nouă evaluare efectuată marți urmând să stabilească dacă Lucescu va fi supus unei intervenții chirurgicale complexe, care ar putea fi efectuată de un medic cardiolog român care activează în Franța..

Cine este Marian Andronache, medicul care l-ar putea opera pe Mircea Lucescu

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, intervenția chirurgicală ar presupune montarea unui sistem de tip ECMO, iar medicul Marian Andronache ar urma să fie cel care va face operația.

Medic cu numeroase studii și certificări obținute în afara României, Andronache a participat și la ședința de astăzi de la spital, la cererea familiei Lucescu.

Doctorul Marian Andronache a obținut diploma de medic în 1991 la Cluj-Napoca, oraș în care avea s-o obțină și pe cea de specialist în cardiologie în 1999, la Universitatea „Iuliu Hațieganu”.

Ulterior, a obținut mai multe diplome și certificări în Franța și Elveția, iar în 2004 a fost înregistrat în Ordinul Medicilor din „Hexagon”, conform nord.ro.

În 2007 a obținut dreptul de practică medicală și a calificării în Cardiologie și Boli Vasculare în Franța, iar în 2015 a obținut recunoașterea dreptului de practică medicală în Elveția, în același an fiind înregistrat și în registrul federal elvețian al medicilor.

În prezent, Andronache este medic cardiolog la un spital de stat din Nancy, unde lucrează din 2008, dar și la Clinica Alleray Labrouste din Paris, din 2021.

Experiența profesională a mediului Marian Andronache FOTO nord.ro
Experiența profesională a mediului Marian Andronache FOTO nord.ro

Ce presupune un sistem ECMO

„Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

ECMO este utilizată în situații critice, atunci când alte metode de tratament nu mai sunt suficiente. ECMO este practic un mini-sistem de circulație extracorporală ce poate fi implantat rapid de către o echipă specializată de terapie intensivă.

Funcționarea ECMO implică extragerea sângelui din corpul pacientului, oxigenarea acestuia printr-o membrană specială care acționează similar plămânilor și apoi reintroducerea sângelui oxigenat în corp. Sistemul poate ajuta la susținerea funcției plămânilor și a inimii, permițând organelor pacientului să se odihnească și să se recupereze”, explică sanador.ro.

Deși ECMO poate salva vieți în cazuri de insuficiență respiratorie sau cardiacă severă, fiind o procedură invazivă și complexă, vine și cu riscuri.

Printre riscurile posibile ale ECMO se numără:

  • Sângerări
  • Cheaguri de sânge
  • Tulburări de coagulare, denumite coagulopatie
  • Infecții
  • Probleme de circulație și leziuni la nivelul membrelor
  • Convulsii
  • Accident vascular cerebral
  • Leziuni pulmonare
  • Complicații renale
  • Disfuncție multiorganică

