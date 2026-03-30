Lucescu, operat Selecționerul ar urma să fie supus unei intervenții chirugicale » Medicii apelează la un aparat special

Mircea Lucescu (80 de ani) ar urma să fie operat marți dimineață, la două zile distanță de momentul în care a leșinat în vestiar lângă „tricolori”.

Selecționerul României a făcut astăzi o coronarografie, o procedură minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Mircea Lucescu ar urma să fie supus unei intervenții chirugicale » Medicii apelează la un aparat special

Intervenția a avut loc la Spitalul Universitar de Urgență București, iar concluzia doctorilor a fost că selecționerul nu are nevoie de un stent suplimentar. În schimb, conform gsp.ro, pentru a rezolva problema tulburărilor de ritm cardiac, medicii ar fi decis să îi implanteze un defibrilator într-o intervenție programată marți dimineață.

Șederea lui Lucescu în spital ar urma să fie prelungită cel puțin până la finalul săptămânii.

„Jucătorii erau șocați"

Selecționerul a fost transportat de urgență la spitalul Universitar, duminică dimineața, cu tahicardie ventriculară, după ce i s-a făcut rău chiar în timpul cantonamentului, cu două zile înainte de amicalul cu Slovacia.

Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, a transmis că situația a fost foarte critică, selecționerul reușind să respire normal după mai multe încercări de resuscitare.

„Jucătorii erau speriați, chiar șocați unii dintre ei. Nu mai văzuseră așa ceva. Totul s-a petrecut în fața lor. Nea Mircea a avut șansă mare, pentru că i s-a întâmplat în mijlocul oamenilor, și mai ales în mijlocul unora pricepuți.

Intervenția rapidă a doctorului Stamatescu și a lui Bamse, kinetoterapeutul Ovidiu Blendea, au fost cruciale. Au știut ce să îi facă acolo, nu a fost simplu. Operațiunile de resuscitare nu au mers din prima. Au fost vreo 3-4 încercări, plus respirație gură la gură făcută de doctor. S-a rezolvat apoi… A durat vreo 2-3 minute cu totul”, a informat Andrei Vochin, potrivit fanatik.ro.

Totul s-a întâmplat în fața jucătorilor, vorbim totuși despre niște tineri. Erau îngroziți toți, dar i-au lăsat pe specialiști să intervină. Masajul cardiac a funcționat abia a treia oară. Primele două nu au făcut nimic, ei tot încercau. Cu cât trecea mai mult, cu atât se speriau și ei mai tare. S-a reluat respirația abia la al treilea masaj. Andrei Vochin

Citește și

