 Bratislava - Mircea Lucescu - EURO ’84 Amicalul cu Slovacia readuce în prim-plan prima mare performanță din cariera de antrenor a lui „Il Luce”

Amicalul cu Slovacia, de la Bratislava, ar fi trebuit să fie ultimul pentru Mircea Lucescu pe banca naționalei României.

Selecționerul de 80 de ani nu a făcut deplasarea, fiind internat în spital cu probleme cardiace.

Slovacia - România se joacă marți, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Amicalul dintre Slovacia și România, programat marți la Bratislava, se dispută într-o atmosferă apăsătoare pentru ambele echipe, după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2026.

Mircea Lucescu trebuia să-și încheie al doilea mandat la Bratislava, orașul calificării la EURO 1984

Partida ar fi trebuit să marcheze finalul celui de-al doilea mandat al lui Mircea Lucescu (80 de ani) pe banca naționalei, însă selecționerul nu a făcut deplasarea la Bratislava, fiind internat de urgență în spital, duminică, după ce i s-a făcut rău la Mogoșoaia, din cauza unor probleme cardiace.

Din spital, Mircea Lucescu rămâne în contact cu secundul Ionel Gane, care va conduce echipa națională în acest ultim meci al mandatului său.

Contextul dă însă o semnificație specială locului în care se dispută meciul. Pentru Mircea Lucescu, Bratislava rămâne un punct de referință în cariera sa, orașul în care a obținut prima mare performanță ca antrenor.

În urmă cu 43 de ani, pe 30 noiembrie 1983, naționala României, cu Mircea Lucescu selecționer, disputa pe stadionul Slovan meciul decisiv pentru calificarea la EURO 1984 din Franța, împotriva Cehoslovaciei.

Geolgău, eroul de la Bratislava

Atunci, tricolorii aveau nevoie de un singur punct pentru a merge în premieră la turneul final, în timp ce gazdele erau obligate să câștige. La vremea respectivă se acordau două puncte pentru victorie și unul la egal.

Partida de la Bratislava s-a încheiat 1-1, după un final dramatic: Geolgău a deschis scorul în minutul 82, iar Luhovy a egalat trei minute mai târziu.

Rezultatul a fost suficient pentru calificarea României la turneul final din Franța, primul EURO organizat cu 8 echipe. Tricolorii au terminat pe primul loc într-o grupă din care au mai făcut parte Italia, campioană mondială en titre, Suedia și Cipru.

Era a doua calificare a reprezentativei României la un turneu major obținută după cel de-al Doilea Război Mondial, după CM 1970 din Mexic.

Amicalul Slovacia - România se dispută pe Stadionul Național

Partida de marți seara se joacă pe Stadionul Național din Bratislava, care a găzduit și confruntarea istorică Ceholsovacia - România (1-1) din 1983.

Vechea arenă a fost demolată în 2013. Noul stadion ultramodern a fost inaugurat în 2019 și are o capacitate de 22.500 de locuri. Aici își dispută meciurile de acasă și echipa de club Slovan Bratislava.

România și Slovacia s-au întâlnit recent și la EURO 2024, în ultimul meci din faza grupelor încheiat la egalitate, 1-1, rezultat care a ajutat ambele echipe să avanseze în optimi.

România și Slovacia s-au întâlnit și la EURO 2024. Ambele schimbă selecționerii

De această dată însă, confruntarea vine într-un moment sensibil pentru ambele selecționate.

Atât România, cât și Slovacia sunt în pragul unor schimbări importante. După eșecurile din semifinalele play-off-ului pentru CM 2026, 0-1 cu Turcia pentru „tricolori” și 3-4 cu Kosovo pentru slovaci, ambele federații se pregătesc să schimbe selecționerii începând de miercuri.

În timp ce în România numele lui Gică Hagi este vehiculat insistent ca posibil viitor selecționer, în Slovacia situația rămâne incertă, cu Francesco Calzona la final de contract și fără o confirmare clară privind continuarea sa.

În acest context, amicalul de la Bratislava capătă aerul ultimului episod dintr-un ciclu care a ratat obiectivul calificării și, în același timp, devine o oportunitate pentru testarea unor jucători noi.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport