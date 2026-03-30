„Mai multă eficiență!” Zeljko Kopic vrea o schimbare de atitudine la Dinamo » Ce spune despre Karamoko și despre Pușcaș

Zeljko Kopic (48 de ani) a vorbit despre situația în care se află Dinamo și a prezentat noi detalii despre starea accidentaților.

„Alb-roșiii” au început play-off-ul cu două înfrângeri, ajungând la un total de 5 eșecuri consecutive. Tehnicianul croat vrea să vadă o altă față a echipei după încheierea pauzei competiționale.

Zeljko Kopic: „Avem nevoie de un reset total”

Kopic a declarat că este mulțumit de cum au decurs antrenamentele în această perioadă și așteaptă vești bune legate de revenirea celor absenți.

„Sunt foarte importanți toți. Fără contribuția ofensivă, este greu să obții rezultate. George Pușcaș a arătat foarte bine la antrenamente, sunt foarte mulțumit de atitudinea lui. A avut un mic disconfort, dar nu pare nimic grav.

În ceea ce-l privește pe Karamoko, echipa arată diferit cu el pe teren. Avem nevoie de el. Sper să revină cât mai repede. Acum cred din nou că de mâine sau de marți va începe antrenamentele cu echipa și că va fi pregătit cât mai curând posibil. Nu vorbim despre o criză. Echipa nu este dominată, adversarii nu ne creează multe ocazii. Problemele sunt de detaliu, în ambele careuri.

Pauza a fost utilă pentru ca jucătorii să petreacă timp cu familia și să se relaxeze puțin, dar nu avem nevoie de un reset total. Avem nevoie de mai multă concentrare și eficiență.

În același timp, așteptăm să vedem și situația unor jucători. De exemplu, în cazul lui Kennedy Boateng, care a avut unele probleme la echipa națională, vom avea o imagine mai clară în zilele următoare. În funcție de asta, vom vedea pe cine ne putem baza pentru următorul meci”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit dinamo1948.club.

FOTO. Dinamo - U Craiova 0-1 , ultimul meci jucat de „câini”

„Câinii” lui Kopic au fost în grafic în lupta pentru titlu până acum câteva etape, însă situația s-a complicat în prezent, iar echipa se află la 7 puncte de liderul U Cluj, cu 8 etape înainte de finalul sezonului.

Dinamo se află în luptă și pentru Cupa României, acolo unde va întâlni Universitatea Craiova în semifinale.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26

*️ - beneficiază de rotunjire

