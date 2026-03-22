Marian Aioani, Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu
alt-text Publicat: 22.03.2026, ora 22:41
alt-text Actualizat: 22.03.2026, ora 23:40
  • Ce variante de înlocuire a lui Ionuț Radu (28 de ani) are selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani), după ce titularul din poarta naționalei s-a accidentat la partida cu Alaves din etapa #29 a La Liga.
  • Ionuț Radu a suferit o leziune musculară la gamba piciorului drept și este incert pentru partida cu Turcia, din barajul de calificare la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

În cazul în care Ionuț Radu nu va mai putea face parte din lotul naționalei pentru barajul cu Turcia, Mircea Lucescu va trebui să aducă în locul acestuia alt portar. Variantele de înlocuitor, în rândurile de mai jos.

Pe cine ar putea chema Lucescu la națională, dacă Ionuț Radu nu va fi recuperat

În cazul în care portarul de la Celta nu va fi apt pentru partida cu Turcia, cel mai probabil poarta echipei naționale va fi apărată de Marian Aioani, jucătorul Rapidului.

Al treilea portar va fi ales dintre Ștefan Târnovanu, care nu a mai jucat la FCSB de 11 meciuri, Laurențiu Popescu, portarul de rezervă al Universității Craiova, care cel mai recent a jucat în partida cu Dinamo, sau Otto Hindrich, titular astăzi la Legia Varșovia, în partida cu Rakow.

De asemenea, alte soluții ar putea fi reprezentate și de Horațiu Moldovan și Răzvan Sava, însă ambii trec prin momente dificile ale carierei, fiind rezerve la Real Oviedo, respectiv Udinese.

Florin Niță, portarul care a fost titular la Campionatul European din vara lui 2024, nu are echipă și nu a mai jucat de aproape un an.

Dacă vrea să se inspire de la loturile U21 sau U20 ale României, Lucescu are următoarele variante:

  • U21: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Adrian Frănculescu (Steaua București)
  • U20: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Máté Simon (FK Csikszereda), Alexandru Maxim (FC Voluntari)

Mihai Stoica: „Eu l-aș lua pe Târnovanu”

Întrebat despre posibilul înlocuitor al lui Ionuț Radu, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a propus pe Ștefan Târnovanu, portarul care a fost scos din poarta campioanei en-titre pe parcursul acestui sezon, fiind înlocuit cu Matei Popa, care îndeplinește regula U21.

„Știu că Mircea Lucescu nu e foarte încântat ca jucătorii să meargă la Marijana Kovacevic (n.r. celebrul „vraci” din Serbia). Îmi spusese mie la un moment dat că unora le-a recidivat accidentarea. Teoretic ar fi timp, fără probleme. Pe John Terry l-a «făcut» într-o zi.

Procedurile pe care le face au o anumită durată, sunt dureroase. Celta trebuie să fie de acord, la fel și Mircea Lucescu.

Eu l-aș lua pe Târnovanu la lot. Păi, ce, Moldovan venise la națională când apăra?” a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

