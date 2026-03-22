Reghecampf, eliminare dramatică Echipa românului e OUT din sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii

Al Hilal Omdurman (Sudan), echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a fost eliminată dramatic în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii , după ce a pierdut, scor 0-1, duelul cu RS Berkane (Maroc) .

Al Hilal Omdurman a ratat o șansă imensă de a se califica în careul de ași al Ligii Campionilor Africii.

Echipa lui Laurențiu Reghecampf a fost eliminată dramatic din Liga Campionilor Africii

După o primă repriză fără goluri, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf a reușit să trimită mingea în poartă în minutul 55, însă „centralul” a fost chemat la margine pentru a revedea faza pe monitorul VAR.

Arbitrul din Camerun a decis să anuleze reușita lui Coulibaly și să dicteze penalty pentru oaspeți, după ce a remarcat o intervenție neregulamentară în celălalt careu. Chouiar a tras slab și a ratat lovitura de pedeapsă.

Goal for Al Hilal Omdurman, but the VAR referee awards a penalty to Berkane pic.twitter.com/NBablKLoej — TheFootballZone (@football_t69515) March 22, 2026

După 1-1 în tur, partida se îndrepta spre două reprize suplimentare, însă la fel cum s-a întâmplat și în prima manșă, RS Berkane a dat lovitura în prelungiri.

Chouir s-a revanșat pentru penalty-ul ratat și l-a învins pe Ouedraogo cu un șut la firul ierbii, în urma unei lovituri libere la care apărarea lui Al Hilal Omdurman a fost prinsă pe picior greșit.

În semifinale, RS Berkane va juca împotriva celor de la FAR Rabat (Maroc).

