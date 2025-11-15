„De asta am nevoie” Mircea Lucescu și-a explicat alegerile din „primul 11” pentru partida cu Bosnia

BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a explicat cum a alcătuit „primul 11” pentru partida de la Zenica.

Înainte de partida din Bosnia, tehnicianul României i-a lăsat în afara lotului pe Darius Olaru, Ștefan Biaram și Louis Munteanu.

BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu a explicat cum a făcut „primul 11”

Mircea Lucescu a explicat motivele pentru care a ales să joace cu Bogdan Racovițan titular în centrul defensivei.

„În fotbal de practică acest lucru, să nu schimbi echipa câștigătoare. Drăguș nu prea a jucat în ultimul timp, era greu să fie vârf de atac. Același lucru la fundașul stânga.

Racovițan vine de la o echipă care joacă cu 3 fundași centrali, dar el are avantaj că joacă în mijloc în linia de 3.

Rus joacă fundaș central dreapta la Craiova și iese mult în lateral. Eu am nevoie de fundaș central la meciul acesta” , a declarat Mircea Lucescu, la Prima TV, citat de gsp.ro.

Echipa de start folosită de Mircea Lucescu la partida cu Bosnia:

Radu - Rațiu, Racovițan, Ghiță, Chipciu - Hagi, M.Marin, Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport