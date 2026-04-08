„A dat și mai mult sens acestui drum” Radu Drăgușin, adio selecționerului „care a format caractere și a inspirat generații întregi”

Radu Drăgușin, emoționat la despărțirea de Mircea Lucescu, cel care i-a fost selecționer în ultimii doi ani ai carierei.

Jucătorii naționalei, cei care l-au avut alături pe Mircea Lucescu, au trimis mesaje cu multă afecțiune la dispariția selecționerului.

Drăgușin și două poze cu Il Luce. La imn, melancolic

Radu Drăgușin, 24 de ani, care i-a lipsit atât de mult tehnicianului în 2025, în preliminariile CM, după accidentarea gravă suferită la genunchi, i-a scris pe Instagram.

Deasupra micului text, două fotografii.

Una cu antrenorul privind echipa la imn, înaintea barajului, cu Turcia, de la Istanbul. Meciul finalului, al despărțirii.

Alta cu el, singur, privind melancolic.

Drăgușin: „Moștenirea lui va rămâne în fiecare dintre noi”

„Este cu atât mai dureros, pentru că am pierdut un om care a format caractere și a inspirat generații întregi”, a scris apărătorul lui Tottenham.

„Pentru mine, a fost unul dintre oamenii care au dat și mai mult sens acestui drum, prin felul lui aparte de a vedea fotbalul.

Ultima conferință a lui Radu Drăgușin la națională, pe 25 martie, cu o zi înaintea barajului cu Turcia de la Istanbul. Alături, selecționerul Mircea Lucescu Foto: Imago

Prin tot ce a însemnat pentru echipa națională, Mircea Lucescu ne-a arătat ce înseamnă responsabilitatea de a purta acest tricou.

Moștenirea lui va rămâne în fiecare dintre noi.

Mulțumim pentru tot, Mister. Odihniți-vă în pace. Sunt privilegiat că am avut șansa să lucrăm împreună”.

Ianis Hagi: „Un mentor, un sprijin, un om care a modelat destine”

Mesajul lui Ianis Hagi a fost copleșitor. Iată începutul său:

„Dragă nea Mircea,

Cu inima grea scriu aceste rânduri…

Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații.

Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată”.

