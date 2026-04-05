Spitalul Universitar de Urgență București a oferit, duminică dimineață, noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.

Cei trei au stat aproximativ 20 de minute, după care au plecat:

„Ce aş putea să vorbesc? Este o situaţie grea, complicată, n-am mai multe... sunt oamenii de la spital care vor da toate informaţiile, eu oricum nu ştiu să vă explic acum”, a spus Răzvan Lucescu.

Alexandru Rogobete (34 de ani), Ministrul Sănătății, a vorbit despre starea în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt.

Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensiva.

Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN.

La tribuna oficială din Giulești, scaunul obișnuit al lui Mircea Lucescu, aflat între cel al lui Anghel Iordănescu și al lui Mihai Stoichiță a rămas gol:

După derby cu Panathinaikos, 0-0, antrenorul lui PAOK a plecat direct la aeroport.

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, potrivit as.ro.

Pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României a fost publicat, astăzi, un mesaj pentru fostul selecționer.

Familia a vrut să-l transporte pe Mircea Lucescu (80 de ani) la o clinică din afara României după ce selecționerul a suferit o tahicardie ventriculară în cantonamentul echipei naționale.

Medicii s-au opus însă cererii, iar tehnicianul a rămas internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Fiul fostului selecționer urmează să aterizeze la București în această noapte.

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, joacă în această seară, de la 19:00, cu Panathinaikos, în prima etapă din play-off-ul primei ligi din Grecia.

Fostul antrenor al Rapidului a mers la Spitalul Universitar pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu.

„Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa”, a declarat Șumudică, potrivit Fanatik.

În jurul orei 11:45, Neli, soția lui Lucescu, și nepoata Marilu, fata lui Răzvan, au ajuns la spital, scrie gsp.ro.

Este așteptat și Răzvan Lucescu, care ar putea reveni de urgență din Grecia încă de astăzi, chiar dacă, de la ora 19:00, PAOK o înfruntă pe Panathinaikos, în prima etapă din play-off.

Faimosul antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

Vineri, fostul selecționer trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat, vineri, Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Lucescu în 2026: fibrilații, gripă, infecție, tahicardie, infarct miocardic

Mircea Lucescu a stat jumătate din timp în acest an 2026 în spital. Mai întâi s-a ales, la început de ianuarie, cu fibrilații, apoi a fost internat din cauza unei gripe severe, după care a suferit o infecție de la un furuncul.

Ulterior a mers și la o clinică din Belgia, pentru a cere o a doua părere din partea unui oncolog român renumit care profesează acolo. Duminica trecută a avut acea sincopă la Mogoșoaia, în timp ce le ținea ședința tehnică jucătorilor: a suferit o tahicardie ventriculară.

Mircea Lucescu a încheiat conturile cu echipa națională joi, după ce a fost vizitat la spital de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

Lucescu a fost selecționer între august 2024 și aprilie 2026, timp în care a stat pe bancă în 17 meciuri. La partida cu Turcia, din 26 martie, a doborât recordul mondial all-time în privința celui mai în vârstă selecționer care conduce o echipă la un meci. La acel moment Lucescu avea 80 de ani și 240 de zile.

