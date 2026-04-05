Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital +6 foto
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital

alt-text Florin Voicu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 05.04.2026, ora 23:56
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 00:17
  • Spitalul Universitar de Urgență București a oferit, duminică dimineață, noi detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.
  • Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă, după ce starea lui s-a agravat, ca urmare a infarctului miocardic suferit vineri.
23:56 Răzvan Lucescu a mers imediat la Universitar, la tatăl său, însoțit de Neli, mama lui, și de băiatul lui, Matei

Cei trei au stat aproximativ 20 de minute, după care au plecat:

Razvan, Matei si Neli Lucescu au plecat de la la Spitalul Universitar dupa 20 de minute FOTO GOLAZO
Razvan, Matei si Neli Lucescu au plecat de la la Spitalul Universitar dupa 20 de minute FOTO GOLAZO

22:45 Răzvan Lucescu a sosit în România pentru a fi alături de tatăl său

„Ce aş putea să vorbesc? Este o situaţie grea, complicată, n-am mai multe... sunt oamenii de la spital care vor da toate informaţiile, eu oricum nu ştiu să vă explic acum”, a spus Răzvan Lucescu.

21:45 Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu: „Este în stare critică”

Alexandru Rogobete (34 de ani), Ministrul Sănătății, a vorbit despre starea în care se află Mircea Lucescu (80 de ani).

„Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt.

Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la Terapie Intensiva.

Mi-e greu să mă pronunţ sau să speculez cu privire la prognosticul medical”, a declarat Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN.

20:45 Scaunul lui Il Luce a rămas neocupat

La tribuna oficială din Giulești, scaunul obișnuit al lui Mircea Lucescu, aflat între cel al lui Anghel Iordănescu și al lui Mihai Stoichiță a rămas gol:

Scaunul lui Lucescu din Giulești a rămas neocupat la Rapid - U Cluj. Capturi Prima Sport
Scaunul lui Lucescu din Giulești a rămas neocupat la Rapid - U Cluj. Capturi Prima Sport

20:20 Răzvan Lucescu a plecat spre România după meci

După derby cu Panathinaikos, 0-0, antrenorul lui PAOK a plecat direct la aeroport.

Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Razvan Lucescu a plecat la aeroport imediat dupa PAOK - Panathinaikos (3).jpg
Razvan Lucescu a plecat la aeroport imediat dupa PAOK - Panathinaikos (3).jpg

17:40 Simona Halep, alături de Mircea Lucescu în momentele dificile pe care le traversează: „Prioritatea este sănătatea”

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului.

Ştiu că pasiunea dumnealui pentru a face multe pentru fotbalul românesc este foarte mare şi îl înţeleg pe de-o parte, dar prioritatea acum este sănătatea dânsului şi suntem cu toţii alături de el”, a spus Halep, potrivit as.ro.

14:45 FRF a transmis un mesaj de susținere pentru Mircea Lucescu

Pe pagina de Facebook a echipei naționale de fotbal a României a fost publicat, astăzi, un mesaj pentru fostul selecționer. Detalii aici:

„Luptați, domnule Lucescu!” Mesajul transmis de FRF după ce starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat
„Luptați, domnule Lucescu!” Mesajul transmis de FRF după ce starea de sănătate a fostului selecționer s-a agravat

14:28 Familia a vrut să-l mute în Austria, dar doctorii s-au opus

Familia a vrut să-l transporte pe Mircea Lucescu (80 de ani) la o clinică din afara României după ce selecționerul a suferit o tahicardie ventriculară în cantonamentul echipei naționale.

Medicii s-au opus însă cererii, iar tehnicianul a rămas internat la Spitalul Universitar de Urgență București. Detalii aici:

Familia a vrut să-l mute pe Lucescu Motivul pentru care medicii nu au permis ca selecționerul să fie transportat în străinătate
Familia a vrut să-l mute pe Lucescu Motivul pentru care medicii nu au permis ca selecționerul să fie transportat în străinătate

14:00 A mers și Mihai Stoichiță la spital

„Speranța moare ultima!” VIDEO. Mihai Stoichiță, devastat după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu la spital: „E în stare indusă”
„Speranța moare ultima!” VIDEO. Mihai Stoichiță, devastat după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu la spital: „E în stare indusă”

13:30 Răzvan Lucescu vine de urgență în România

Fiul fostului selecționer urmează să aterizeze la București în această noapte.

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, joacă în această seară, de la 19:00, cu Panathinaikos, în prima etapă din play-off-ul primei ligi din Grecia.

Răzvan Lucescu vine acasă Antrenorul lui PAOK a fost chemat de urgență, azi, la București, după ce starea tatălui s-a agravat
Răzvan Lucescu vine acasă Antrenorul lui PAOK a fost chemat de urgență, azi, la București, după ce starea tatălui s-a agravat

13:05 Marius Șumudică a mers la spital

Fostul antrenor al Rapidului a mers la Spitalul Universitar pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu.

„Nu mai pot sta acasă, trebuie să fiu lângă nea Mircea. Mi-a fost ca un tată toată viaţa”, a declarat Șumudică, potrivit Fanatik.

12:05 Familia lui Lucescu a ajuns la spital

În jurul orei 11:45, Neli, soția lui Lucescu, și nepoata Marilu, fata lui Răzvan, au ajuns la spital, scrie gsp.ro.

Neli Lucescu FOTO GOLAZO.ro Neli Lucescu FOTO GOLAZO.ro
Neli Lucescu FOTO GOLAZO.ro

Este așteptat și Răzvan Lucescu, care ar putea reveni de urgență din Grecia încă de astăzi, chiar dacă, de la ora 19:00, PAOK o înfruntă pe Panathinaikos, în prima etapă din play-off.

„Toți spunem asta, dar nu respectăm” Ladislau Boloni a dezvăluit ce i-a cerut lui Mircea Lucescu la începutul anului: „Mi-a dat dreptate”
„Toți spunem asta, dar nu respectăm” Ladislau Boloni a dezvăluit ce i-a cerut lui Mircea Lucescu la începutul anului: „Mi-a dat dreptate”

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

Faimosul antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

Mircea Lucescu a făcut infarct

Vineri, fostul selecționer trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat, vineri, Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Lucescu în 2026: fibrilații, gripă, infecție, tahicardie, infarct miocardic

Mircea Lucescu a stat jumătate din timp în acest an 2026 în spital. Mai întâi s-a ales, la început de ianuarie, cu fibrilații, apoi a fost internat din cauza unei gripe severe, după care a suferit o infecție de la un furuncul.

Ulterior a mers și la o clinică din Belgia, pentru a cere o a doua părere din partea unui oncolog român renumit care profesează acolo. Duminica trecută a avut acea sincopă la Mogoșoaia, în timp ce le ținea ședința tehnică jucătorilor: a suferit o tahicardie ventriculară.

Mircea Lucescu a încheiat conturile cu echipa națională joi, după ce a fost vizitat la spital de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

Lucescu a fost selecționer între august 2024 și aprilie 2026, timp în care a stat pe bancă în 17 meciuri. La partida cu Turcia, din 26 martie, a doborât recordul mondial all-time în privința celui mai în vârstă selecționer care conduce o echipă la un meci. La acel moment Lucescu avea 80 de ani și 240 de zile.

CS Dinamo explică blocajul Ce urmează, după ce ANAF a cerut amânarea deciziilor de la stadionul din Ștefan cel Mare: „Nu au putut fi anticipate”
CS Dinamo explică blocajul Ce urmează, după ce ANAF a cerut amânarea deciziilor de la stadionul din Ștefan cel Mare: „Nu au putut fi anticipate”
Dennis Man, aproape campion VIDEO. PSV a câștigat un meci nebun, cu 7 goluri » Cum poate cuceri titlul încă de duminică
Dennis Man, aproape campion VIDEO. PSV a câștigat un meci nebun,  cu 7 goluri » Cum poate cuceri titlul încă de duminică

REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
REPORTAJ O comunitate, în fața unei decizii: desființarea păcănelelor.  „Sunteți mame și nu spuneți nimic. Acceptați jocurile de noroc” vs. „Trebuie să luptăm pentru locul nostru de muncă”
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Ședință la spital pentru Lucescu Noi detalii de la Spitalul Universitar: se va decide dacă va fi operat + Reacția managerului Cătălin Cîrstoiu: „Nu ne opunem”
„Diferența față de Lucescu” De ce greșește actualul antrenor al lui Shakhtar când face comparația brazilienilor cu Il Luce
Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania
„Mi se strângea pieptul de presiune” Klopp, mărturie copleșitoare. Meseria de antrenor îl sufoca
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
