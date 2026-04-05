„Speranța moare ultima!” VIDEO. Mihai Stoichiță, devastat după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu la spital: „E în stare indusă”

Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al FRF, l-a vizitat astăzi pe Mircea Lucescu (80 de ani) la Spitalul Universitar și a vorbit despre starea în care se află fostul selecționer.

Faimosul antrenor român s-a ales cu grave probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate.

VIDEO. Mihai Stoichiță: „Speranța moare ultima”

După ce a ieșit din spital, Mihai Stoichiță a oferit detalii noi despre starea lui Mircea Lucescu:

„Nu am discutat cu nimeni, doar am stat cu el vreo 5 minute. Nu răspundea la nimic, e normal… Să sperăm că va fi bine. Nu poate să vorbească. E în stare indusă. E conectat la aparate. M-a introdus un domn de acolo de la Reanimare, de la Terapie Intensivă. Am stat și m-am uitat la el și atât, nimic altceva.

Trebuie să aibă zile, asta e important. Să dea Dumnezeu să fie bine, să trăiască, să fie în continuare lângă noi

Eu nu pot să fiu nici optimist, nici pesimist, pentru că nu sunt doctor. Nu i-am spus nimic. Doar l-am atins și atât.

Nu am vorbit cu niciun medic. M-a dus un asistent… m-au îmbrăcat și m-au dus acolo, că trebuie să te îmbraci în echipament antiseptic. Să dea Dumnezeu să-i fie bine, să trăiască și să fie în continuare lângă noi, dar…”.

Întrebat dacă Răzvan Burleanu, președintele FRF, va veni astăzi să-l vadă pe fostul selecționer, Stoichiță a declarat:

„O să-l anunț eu acum. O să-l sun ca să-i spun pentru că tot timpul am ținut legătura cu el și e normal, e îngrijorat și el (n.r. - cu privire la starea lui Mircea Lucescu).

Ce să mai zicem… Speranța moare ultima!”, a mai spus oficialul FRF.

Mircea Lucescu a fost mutat la Terapie Intensivă

„Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie.

Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă.

În prezent, nu sunt elemente noi de evoluție. Vom reveni public dacă situația va impune acest lucru.

Facem apel la respectul tuturor pentru intimitatea și demnitatea oricărui pacient internat in SUUB”, a transmis Spitalul Universitar duminică dimineață, într-un comunicat de presă.

Mircea Lucescu a făcut infarct

Vineri, fostul selecționer trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară.

Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de vineri.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat, vineri, Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport