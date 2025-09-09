De ce nu și Vlad Dragomir? Motivul pentru care fotbalistul lui Pafos nu a fost convocat la echipa națională: „Atât i-a trebuit lui Lucescu”
Mircea Lucescu, selecționerul naționalei / Sport Pictures
De ce nu și Vlad Dragomir? Motivul pentru care fotbalistul lui Pafos nu a fost convocat la echipa națională: „Atât i-a trebuit lui Lucescu"

Cristian Munteanu
Publicat: 09.09.2025, ora 19:15
Actualizat: 09.09.2025, ora 19:15
  • Vlad Dragomir, 26 de ani, e unul dintre cei mai constanți jucători români din străinătate în acest debut de sezon.
  • Mijlocașul crescut la academia celor de la Arsenal nu a fost convocat la națională de selecționerul Mircea Lucescu pentru dubla cu Canada și Cipru. Motivul, în rândurile de mai jos.
  • Cipru - România se joacă astăzi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Selecționata României joacă, peste câteva ore, un meci capital pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. „Tricolorii” trebuie să învingă Cipru, la Nicosia, dacă vor să rămână în cursa pentru un loc eligibil la cea mai mare competiție fotbalistică interțări.

Una dintre problemele cu care s-au putea confrunta selecționata lui Mircea Lucescu, în această seară, e legată de poziția de atacant. Aici, România îl are apt numai pe Drăguș. Mai poate juca acel rol și Florin Tănase, din lotul deplasat la Nicosia, dar acesta nu are calitățile necesare unui 9 veritabil.

Avem jucători care sunt obișnuiți să joace acolo, în cazul în care va fi nevoie. Pușcaș nu are echipă, Alibec nu joacă, Bîrligea e accidentat, nu am avut ce să iau, am trecut în revistă toate echipele de unde aș putea lua și am constatat că nu există această posibilitate. Mircea Lucescu, selecționerul României

Bîrligea, Louis Munteanu, Alibec sau Pușcaș lipsesc, din diferite motive. Selecționerul putea chema un alt vârf la națională, după accidentarea lui Louis Munteanu la încălzirea premergătoare partidei cu Canada, pierdută de români cu 0-3, dar a preferat să nu facă acest lucru.

Mircea Lucescu, deranjat de declarația lui Vlad Dragomir

Numai că România ar fi avut un fotbalist care poate acoperi acel post și nu numai. Vlad Dragomir, de la Pafos, e unul dintre cei mai constanți jucători români din străinătate. Cu el în echipă, titular, echipa cipriotă s-a calificat în Champions League.

De ce nu a fost chemat de Lucescu senior la prima reprezentativă pentru meciurile cu Canada și Cipru? Surse GOLAZO.ro din anturajul echipei naționale dezvăluie.

„Îl știți bine pe Lucescu. Știți cât de orgolios e și că nu uită atunci când un jucător face un lucru care nu-i e pe plac.

Vlad Dragomir v-a dat un interviu în care a spus că visul său e să joace pentru România, dar că, până la urmă, va juca pentru naționala care-i solicită serviciile. Atât i-a trebuit lui Lucescu. A considerat că Vlad nu e recunoscător și că nu simte mult pentru România”.

Ce a spus Vlad Dragomir, mai exact, în interviul acordat GOLAZO.ro?

„În caz că-mi fac treaba bine, că sunt mereu în primul unsprezece la Pafos, iar echipa României nu are nevoie de serviciile mele, atunci cu siguranță o să mă gândesc și la varianta de a juca pentru Cipru. Ei deja m-au întrebat asta și le-am spus.

Sigur, eu îmi doresc să joc pentru „tricolori”, pentru că e țara mea, acolo m-am născut, adică nu se pune problema de alegere. Dar dacă nu e nevoie de mine la echipa României, atunci o să merg acolo unde sunt dorit, chiar și la naționala din Cipru”, spunea Dragomir.

Intenția fotbalistului de la Pafos, de a juca pentru naționala la care e dorit, nu a fost bine primită de Mircea Lucescu. Acesta l-a chemat, totuși, la națională pentru partidele cu Bosnia și San Marino, din martie. L-a și introdus pe mijlocașul ofensiv al celor de la Pafos în minutul 61 al meciului cu sanmarinezii.

Numai că i-a cerut să joace mijlocaș în fața apărării, iar Dragomir nu e deloc obișnuit să evolueze pe acel post. În cele șase partide pe care Pafos le-a disputat în preliminariile Champions League din acest sezon, românul a jucat două ca atacant și patru ca mijlocaș ofensiv.

Mircea Lucescu nu știe postul lui Vlad Dragomir

Aceleași surse GOLAZO.ro clarifică această problemă. „Lucescu l-a trimis pe teren pe Dragomir, cu San Marino, mai mult pentru ca acesta să aibă o selecție la naționala noastră și să nu mai poată juca pentru Cipru.

Dacă e cineva care crede că Vlad a jucat slab în acel meci și de asta nu l-a mai luat Lucescu, greșește. Selecționerul nici măcar nu știe foarte bine pe ce post joacă Dragomir”.

  • Vlad Dragomir a intrat în minutul 61 al partidei cu San Marino, câștigată de tricolori cu 5-1. Cu el în teren, România a marcat de două ori și a primit un gol.

În conferința de presă susținută înaintea partidei cu Canada, antrenorul primei reprezentative declara despre Vlad Dragomir, atunci când jurnaliștii l-au întrebat de ce nu-l convoacă pe acesta, că are jucători pe acel post. Numai că Lucescu s-a referit la fotbaliștii naționalei care joacă pe poziția de mijlocaș defensiv.

Vlad Dragomir? În momentul de față, în poziția în care joacă el, acolo îi avem pe Răzvan Marin și Șut. Al treilea jucător ar fi fost prea mult. Mai e și Marius Marin.

Important pentru mine e că toți jucătorii au jucat la echipele lor de club. Vlad Dragomir, care e un băiat bun, are problema că în ultimul timp a jucat în spatele vârfului, acolo unde avem trei jucători. Stanciu, Olaru, Tănase... e greu. Iar eu prefer jucători din campionatul României dacă sunt în formă sportivă bună”.

  • Cifre meciuri Vlad Dragomir 2024 - 2025
  • Mijlocaș ofensiv – 42
  • Atacant - 2
  • Mijlocaș stânga - 1
  • Fundaș stânga - 2

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

echipa nationala a romaniei Campionatul Mondial mircea lucescu cipru vlad dragomir
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share