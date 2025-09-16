Reconfirmat de FRF, selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) a trecut de la dezamăgirea după egalul cu Cipru la un discurs motivațional înaintea meciului cu Austria, programat pe 12 octombrie.

Deși România a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial 2026 după remiza din Cipru (2-2), „tricolorii” au asigurat deja prezența la baraj prin ruta Ligii Națiunilor.

Mircea Lucescu are încredere în „tricolori”: „Este imposibil să nu câștigăm împotriva Austriei, imposibil!”

Totuși, miza ultimelor runde din preliminarii rămâne locul 2 în grupă, pentru a evita disputarea primul meci din baraj pe terenul favoritelor din prima urnă.

Pentru asta, calculele sunt clare: România trebuie să câștige toate cele trei meciuri rămase, cu Austria (acasă), Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă) și să spere că Bosnia nu adună mai mult de un punct din duelurile cu Cipru și Austria, ambele în deplasare.

Selecționerul a transmis un mesaj superoptimist înaintea meciului cu Austria, programat pe 12 octombrie pe Arena Națională, de la ora 21:45, în direct la Antena 1.

„Este imposibil să nu reușim să câștigăm împotriva Austriei, imposibil! Ei au un avantaj că au aceeași echipă de 5-6 ani. E interesul nostru să obținem o victorie cu Austria. Ce Dumnezeu, i-am mai bătut cu 4-0! I-am mai bătut și la ei.

M-am gândit bine de tot și am spus că am încredere în băieții ăștia. A fost un accident începutul acesta de toamnă, eu îl consider un accident”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.ro, referindu-se la egalul cu Cipru (2-2), la Nicosia, după tricolorii au condus cu 2-0.

Mircea Lucescu a învins Austria cu 4-0 în 1986, apoi a fost demis

Pentru Mircea Lucescu, naționala Austriei are o semnificație aparte. În 1986, sub comanda sa, România a învins Austria cu 4-0 într-un meci memorabil disputat la București, în debutul preliminariile EURO 1988.

Paradoxal, acel succes răsunător a fost urmat de demiterea sa de către conducerea FRF din acea vreme. Il Luce a plătit pentru ratarea calificării la CM 1986, fiind înlocuit cu Emeric Ienei, care tocmai câștigase cu Steaua Cupa Campionilor Europeni.

Mircea Lucescu a evidențiat avantajul Austriei, care se bazează de mai mulți ani pe un nucleu omogen de jucători precum Alaba, Laimer, Danso, Lienhart sau Grillitsch.

La rândul său, România dispune de un grup de jucători conturat în ultimii 4–5 ani, care a acumulat experiență internațională, inclusiv printr-o participare la EURO 2024:

Florin Niță, Rațiu, Burcă, Bancu, Răzvan Marin, Stanciu, Ianis Hagi, Dennis Man, Florin Tănase, Florinel Coman, Mihăilă, Sorescu, Alibec, Pușcaș, Olaru, Marius Marin sau Mitriță.

România - Austria: testul renașterii speranțelor

Austria vine la București cu statut de favorită și, mai mult ca sigur, cu punctaj maxim. Pe 9 octombrie, naționala pregătită de Ralf Rangnick joacă pe teren propriu cu ”cenușăreasa grupei”, San Marino.

Pentru Generația de Suflet, duelul cu Austria trebuie să reprezinte reaprinderea speranțelor de calificare la Cupa Mondială. O prima probă de maturitate înaintea barajului, examenul prin care echipa își poate recăpăta încrederea că se poate bate cu orice adversar în drumul spre turneul final din SUA, Canada și Mexic.

Istoria recentă a meciurilor arată că se poate: în 2020, România s-a impus cu 3-2 în deplasare, prin golurile lui Alibec, Grigore și Maxim, cu Burcă, Bancu și Stanciu printre protagoniști – jucători care sunt încă în circuitul echipei naționale.

Palmaresul meciurilor România - Austria

România și Austria s-au întâlnit de 13 ori, fiecare echipă înregistrând câte patru victorii, iar cinci partide s-au încheiat la egalitate.

Ultima victorie a României a avut loc pe 7 septembrie 2020, la Klagenfurt, scor 3-2, în Liga Națiunilor, cu Mirel Rădoi pe banca tehnică.

De atunci, Austria a obținut două succese consecutive, ultima dată în iunie 2025, când s-a impus cu 2-1 pe Ernst-Happel-Stadion din Viena, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026.

Data Meci Scor Competiție 20.05.1924 Austria – România 4-1 amical 08.05.1932 România – Austria 4-1 Mitropa Cup 16.10.1932 Austria – România 0-1 Mitropa Cup 01.05.1968 Austria – România 1-1 amical 03.09.1972 România – Austria 1-1 amical 10.09.1986 România – Austria 4-0 Campionat European UEFA 18.11.1987 Austria – România 0-0 Campionat European UEFA 01.04.2009 Austria – România 2-1 Cupa Mondială FIFA 09.09.2009 România – Austria 1-1 Cupa Mondială FIFA 05.06.2012 Austria – România 0-0 amical 07.09.2020 Austria – România 2-3 UEFA Nations League 14.10.2020 România – Austria 0-1 UEFA Nations League 07.06.2025 Austria – România 2-1 Cupa Mondială FIFA

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

