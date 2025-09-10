„Dacă FRF vrea, plec imediat” Mircea Lucescu reacționează după ce i s-a cerut demisia din funcția de selecționer: „Nu pot fi laș”

Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că, dacă Federația Română de Fotbal (FRF) ar dori să îl schimbe, ar renunța imediatl a funcția de selecționer.

Totuși, el susține că nu își va da demisia de bunăvoie în acest moment critic al calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026.

România mai are de jucat trei partide în grupa de calificare la CM 2026, dintre care două se anunță extrem de dificile, împotriva Austriei și Bosniei.

Cipru - România 2-2 . Mircea Lucescu, despre demisia de la națională: „Dacă FRF vrea, plec imediat”

După egalul cu Cipru, în care „tricolorii” au condus cu 2-0, România se află pe locul trei în Grupa H, cu șapte puncte, la cinci lungimi în spatele Bosniei și Austriei. Șansele la calificarea directă, aproape 0!

Întrebat dacă s-a gândit să demisioneze după rezultatul de la Nicosia, Lucescu a răspuns:

„Nu știu. Eu trebuie să am, în primul rând, o discuție cu conducerea Federației, să vedem dacă există vreo posibilitate în momentul de față. Dacă ar fi, aș ceda imediat.

Pe de altă parte, nu pot fi un laș și să las echipa în acest moment. Sunt convins că jucătorii au mult de spus”, a declarat Lucescu, potrivit fanatik.ro.

Suporterii naționalei i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu, iar același mesaj a fost transmis și la televizor, chiar la finalul partidei cu Cipru.

E greu să spun că îmi reproșez ceva. Poate ar fi trebuit să fiu mai puțin sentimental și să iau decizii mai conforme cu momentul de față din fotbalul românesc. Am fost jucător și am vrut să le dau posibilitatea multora să se revanșeze după o perioadă mai dificilă pentru ei. Tuturor din generație. Și lui Burcă, și lui Drăguș, care s-a comportat extraordinar. Mircea Lucescu, selecționer România

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare? Să rămână Mircea Lucescu % Gică Hagi % Adrian Mutu % Ioan Ovidiu Sabău % Dan Petrescu %

De asemenea, Lucescu a analizat prestațiile celor doi lideri ai echipei, Dennis Man și căpitanul Nicolae Stanciu, care au evoluat sub așteptări:

„Man, dacă nu se adaptează puțin și la un fotbal mai agresiv decât a fost el obișnuit, îi va fi greu și la Eindhoven . El trebuia să facă exact ce a făcut Drăguș la gol. E un moment mai dificil pentru el după Parma. E un tip mai introvertit și greu se adaptează unei situații noi”

. El trebuia să facă exact ce a făcut Drăguș la gol. E un moment mai dificil pentru el după Parma. E un tip mai introvertit și greu se adaptează unei situații noi” „Stanciu a fost sufletul echipei naționale. Nu putem să neglijăm faptul că în cele 2 meciuri (n.r. - cu Canada și Cipru), aportul său a fost sub nivelul pretențiilor. Sunt 9 meciuri în care nu a marcat, nu a dat un șut periculos pe poarta adversă. Puțin împrăștiat în joc, doritor să dea foarte mult echipei”

La echipa națională, Stanciu n-a mai marcat de la Euro 2024, când a înscris un gol superb în victoria cu 3-0 împotriva Ucrainei.

Lucescu și-a făcut debutul pe banca tehnică pe 6 septembrie, într-un meci câștigat cu Kosovo, scor 3-0, în Liga Națiunilor.

În această competiție, România a obținut victorii în toate partidele, păstrându-și astfel o șansă suplimentară de calificare la Campionatul Mondial prin intermediul barajului UEFA Nations League.

Problemele au început însă în campania de calificare pentru Mondialul 2026, când „tricolorii” au debutat cu o înfrângere, 0-1 cu Bosnia. Au pierdut apoi cu Austria, 1-2, și au remizat cu Cipru, scor 2-2.

Singurele victorii din cadrul preliminariilor au fost cu Cipru (2-0, în meciul tur) și cu San Marino (5-1, în meciul tur).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport