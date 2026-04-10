 „La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
„La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie” Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi

alt-text Publicat: 10.04.2026, ora 22:56
alt-text Actualizat: 10.04.2026, ora 23:13
  • Mircea Lucescu a lăsat în urmă povești de viață superbe. Unele dintre ele sunt redistribuite acum pe social media și vin ca adevărate lecții pentru sportivi.
  • Unul dintre sfaturile lui Il Luce, în rândurile de mai jos.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Azi, fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

„Campionul secolului” VIDEO+FOTO: Beșiktaș l-a omagiat superb pe Mircea Lucescu, la meciul cu Antalyaspor
Citește și
„Campionul secolului” VIDEO+FOTO: Beșiktaș l-a omagiat superb pe Mircea Lucescu, la meciul cu Antalyaspor
Citește mai mult
„Campionul secolului” VIDEO+FOTO: Beșiktaș l-a omagiat superb pe Mircea Lucescu, la meciul cu Antalyaspor

Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi: „Să vadă cât de greu e”

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor, a fost părinte pentru unii jucători și profesor pentru toți.

Un interviu din urmă cu un an rezumă crezul de viață al omului și antrenorului Mircea Lucescu.

Cum îi ținea cu picioarele pe pământ pe jucătorii săi? Iata ce spunea:

„La Șahtior, i-am dus pe jucători la 400 de metri adâncime în mină, ca să vadă cum lucrează oamenii de acolo. I-am dus acolo să vadă cum muncesc aceștia, cât de greu le este să-și câștige existența.

Le spuneam jucătorilor: dacă mergem doar să vedem hotelul și stadionul, când vă întoarceți acasă, ce le povestiți copiilor, nepoților?

Înainte de toate meciurile pe care le-am jucat, îi duceam să viziteze orașul, pentru că era important să-i scot din presiunea și stresul meciului. Acesta este primul lucru.

Al doilea era, aveam această convingere, că fără o educație bună, jucătorii mei nu pot deveni mari profesioniști.

La Șahtior Donețk, i-am dus 400 de metri în mină ca să vadă cum lucrează minerii. Nu toți brazilienii au intrat. Le era frică.

Apoi, la Corvinul, îi duceam la oțelărie, unde lucrau rudele lor, părinții lor. Chiar și la națională, când am jucat un meci cu Cipru, i-am dus să vadă cum se lucrează acolo, cât de greu este să-și câștige existența.

Nu poți ajunge la 30-32 de ani fără să cunoști, viața te obligă să înveți lucruri. Pentru că un jucător de 33-34 de ani în profesia lui e ca unul de 70 de ani într-o altă profesie. Atunci trebuie, în acest timp foarte scurt, să înveți cât mai multe lucruri posibil”, explica Lucescu, la „Cronache di spogliatoio” (n.r. - Povești din vestiar).

Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică

Sahtior Donetk mircea lucescu Corvinul Hunedoara sfaturi mina
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Ce gest pentru Il Luce! FOTO: O apariție surprinzătoare la slujba de azi. A venit din străinătate, pe cont propriu, și puțini l-au recunoscut în biserică
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
Lucescu, înmormântat cu onoruri militare FOTO. O lume întreagă și-a luat rămas bun de la cel mai mare antrenor român din istorie
„A iubit România din toți rărunchii" VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc"
„A iubit România din toți rărunchii" VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc"
„A iubit România din toți rărunchii" VIDEO: Discursul lui Răzvan Lucescu a impresionat pe toată lumea: „Ca fiu al lui, asta îmi doresc"
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Primii bani câștigați din fotbal de Mircea Lucescu 50 de lei și începutul unei povești care avea să schimbe fotbalul românesc
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
Real - Girona, egal pentru Barcelona Formația lui Arbeloa gafează din nou în La Liga, iar catalanii pot lua un avans serios pentru titlu
Vești proaste pentru Rapid Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
Vești proaste pentru Rapid  Diagnosticul primit de Cătălin Vulturar, după accidentarea din meciul cu U Cluj + Cât ar putea sta pe margine
„La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie" Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
 „La Șahtior, i-am dus în mină. La Corvinul, la oțelărie" Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
Nostalgia La Liga FOTO: Spaniolii lansează Retro Matchday pentru această etapă a competiției. Tricouri vintage și grafică TV din deceniile trecute. Ce cluburi nu vor lua parte
A fost ultima dorință a lui Lucescu FOTO. Ce s-a întâmplat la  Arena Națională, cu puțin timp înainte de înmormântarea lui Il Luce
