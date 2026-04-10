Mircea Lucescu a lăsat în urmă povești de viață superbe. Unele dintre ele sunt redistribuite acum pe social media și vin ca adevărate lecții pentru sportivi.

Unul dintre sfaturile lui Il Luce, în rândurile de mai jos.

Il Luce a decedat pe 7 aprilie, în urma unor probleme cardiace accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Azi, fostul selecționer a fost înmormântat la Cimitirul Bellu din București.

Lecția fabuloasă predată de Mircea Lucescu jucătorilor săi: „Să vadă cât de greu e”

Mircea Lucescu a fost mai mult decât un antrenor, a fost părinte pentru unii jucători și profesor pentru toți.

Un interviu din urmă cu un an rezumă crezul de viață al omului și antrenorului Mircea Lucescu.

Cum îi ținea cu picioarele pe pământ pe jucătorii săi? Iata ce spunea:

„La Șahtior, i-am dus pe jucători la 400 de metri adâncime în mină, ca să vadă cum lucrează oamenii de acolo. I-am dus acolo să vadă cum muncesc aceștia, cât de greu le este să-și câștige existența.

Le spuneam jucătorilor: dacă mergem doar să vedem hotelul și stadionul, când vă întoarceți acasă, ce le povestiți copiilor, nepoților?

Înainte de toate meciurile pe care le-am jucat, îi duceam să viziteze orașul, pentru că era important să-i scot din presiunea și stresul meciului. Acesta este primul lucru.

Al doilea era, aveam această convingere, că fără o educație bună, jucătorii mei nu pot deveni mari profesioniști.

La Șahtior Donețk, i-am dus 400 de metri în mină ca să vadă cum lucrează minerii. Nu toți brazilienii au intrat. Le era frică.

Apoi, la Corvinul, îi duceam la oțelărie, unde lucrau rudele lor, părinții lor. Chiar și la națională, când am jucat un meci cu Cipru, i-am dus să vadă cum se lucrează acolo, cât de greu este să-și câștige existența.

Nu poți ajunge la 30-32 de ani fără să cunoști, viața te obligă să înveți lucruri. Pentru că un jucător de 33-34 de ani în profesia lui e ca unul de 70 de ani într-o altă profesie. Atunci trebuie, în acest timp foarte scurt, să înveți cât mai multe lucruri posibil”, explica Lucescu, la „Cronache di spogliatoio” (n.r. - Povești din vestiar).

