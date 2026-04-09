UEFA a ținut un minut de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu miercuri seară, la meciurile de Liga Campionilor, repetat joi, înaintea partidelor de Europa League și Conference.

Liga Campionilor s-a jucat miercuri seară sub semnul lui Mircea Lucescu, în memoria antrenorului care s-a stins marți, la 80 de ani.

Aplauze în memoria lui Lucescu pe Parc des Princes și Camp Nou

Două meciuri de Champions au fost precedate de un minut de reculegere.

Pe Parc des Princes, la Paris Saint-Germain Liverpool (2-0), jucătorii, arbitrii și toți cei aflați în tribune au aplaudat în timp ce pe tabela arenei era chipul tehnicianului.

Pe Camp Nou, înainte de Barcelona - Atletico (0-2), s-a tăcut. Pe stadionul catalan era un fundal muzical solemn. La sfârșitul momentului de reculegere, toți spectatorii au aplaudat.

⚫️Camp Nou'da Mircea Lucescu için saygı duruşu yapıldı:



Barcelona 0-1 Atletico Madrid #UCL pic.twitter.com/84SPaXq0D6 — VİZÖR HABER (@vizorhber) April 8, 2026

Minut de reculegere și diseară, în Europa League și Conference

Așa se întâmplă și la meciurile celorlalte competiții UEFA.

Primul s-a jucat tot miercuri, în Portugalia, la Sporting Braga - Betis Sevilla (1-1), în Europa League.

Minut de reculegere pe stadionul din Braga Foto: Imago

Mai sunt șapte partide în această seară.

EUROPA LEAGUE

Ora 22:00: Freiburg - Celta Vigo, Porto - Nottingham, Bologna - Aston Villa.

CONFERENCE LEAGUE

Ora 19:45: Rayo Vallecano - AEK Atena.

Ora 22:00: Shakhtar - Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Mainz - Strasbourg.

