De cine se teme Lucescu Selecționerul a dezvăluit naționala pe care ar prefera să o evite în barajul pentru CM 2026

  • Astăzi, de la ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, are loc tragerea la sorți pentru barajele CM 2026, care va stabili adversarele României.
  • Selecționerul Mircea Lucescu a dezvăluit ce echipă nu și-ar dori să întâlnească dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Naționala României își află astăzi, de la ora 14:00, la Zurich, adversarele din play-off-ul programat în martie, pe care va trebui să le învingă pentru a reveni la Cupa Mondială după o pauză de 28 de ani.

Mircea Lucescu: „Nu aș vrea să joc împotriva Italiei

Tragerea la sorți va stabili semifinalele, iar adversara României va fi sigură și va fi aleasă dintre Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

După victoria obținută împotriva San Marino, scor 7-1, în ultimul meci din preliminarii, selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani), a mărturisit la televiziunea San Marino RTV că nu își dorește ca „tricolorii” să întâlnească Italia.

„Da, e posibil să jucăm cu Italia. Să vedem tragerea la sorți, cu cine vom juca. Sunt obișnuit să joc împotriva Italiei, dar a trecut mult timp de când nu am mai întâlnit-o”, a spus Lucescu.

„Il Luce” făcea referire la dubla România - Italia din preliminariile EURO 1984, când i-a condus pe „tricolori” spre două rezultate remarcabile împotriva campioanei mondiale en-titre: 0-0 la Florența și 1-0 la București.

Italia nu va mai fi aceeași ca în meciul cu Norvegia

Când a fost întrebat dacă și-ar dori un duel cu „Squadra Azzurra”, Mircea Lucescu a răspuns:

„Nu știu. Poate toți se gândesc la meciul cu Norvegia, dar fotbalul nu funcționează așa. Ceea ce s-a întâmplat azi nu contează pentru următorul meci, fiecare meci are propria istorie.

În play-off, Italia nu va mai fi aceeași ca în meciul cu Norvegia. Sunt convins că va fi un meci dificil dacă ajungem acolo. Personal, nu aș vrea să joc împotriva Italiei”.

Italia a fost umilită de Norvegia: 7-1 la general

Naționala Italiei, pregătită de Gennaro Gattuso (47 de ani), a ajuns în baraj după ce a pierdut ambele meciuri din dubla cu Norvegia, 0-3 în tur și 1-4 acasă, duminică seara, la Milano, și a terminat pe locul 2 în grupa I a preliminariilor CM 2026.

România, locul 3 în grupa H, este în play-off pe ruta Ligii Națiunilor.

Nu discut de preferință. Indiferent cine e, trebuie să joci și să faci tot ce e posibil să câștigi. Am câștigat noi cu Italia când era campioana lumii. Nu sunt nici Mesia sau unul care poate face minuni! Sunt un om ca toți ceilalți și încerc cât pot Mircea Lucescu, selecționer România (la conferința de presă de după România - San Marino)

Cum arată urnele pentru stabilirea meciurilor de baraj

România va fi în ultima urnă la tragerea la sorți, alături de celelalte trei echipe calificate prin intermediul Nations League. Va evolua în deplasare în semifinale, pe terenul unei formații din urna 1.

  • Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;
  • Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;
  • Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;
  • Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum se desfășoară barajul

În play-off participă 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor, care au ratat primele două locuri în calificări.

Cele 16 reprezentative sunt împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

