Un nou scandal în Liga 1 FOTO. Penalty-ul de la Farul - Petrolul, contestat dur: „Avem o problemă!”

Decizia arbitrului Viorel Flueran (42 de ani) de a dicta penalty pentru Farul, în minutul 84 al partidei cu Petrolul, scor final 2-1, a generat numeroase controverse.

Este un moment tensionat pentru arbitrajul românesc. Cu doar o zi înainte de meciul Farul - Petrolul, deciziile „centralului” Sebastian Colțescu și ale arbitrului VAR Ovidiu Hațegan, din meciul CFR – FCSB, încheiată 2-2, au fost puse sub semnul întrebării.

Farul - Petrolul 2-1 . Decizia lui Flueran, pusă sub semnul întrebării de Zotta și Panduru

În minutul 84, Dongmo a avut o intervenție în careu asupra lui Sima. Arbitrul Viorel Flueran nu a luat inițial nicio decizie și a așteptat un semnal din camera VAR, unde se afla Cătălin Popa.

În cele din urmă, a verificat monitorul VAR și a decis să acorde penalty, anunțul stârnind discuții aprinse din cauza lipsei unei certitudini. Într-o intervenție la Prima Sport 1, fostul arbitru Constantin Zotta a spus:

„Mi se pare un atac aproape în același timp spre minge. Tănase pasează, nu este călcat de fundașul petrolist, deci în momentul ăsta nu se impunea, cu siguranță, acordarea unei lovituri de pedeapsă.

Probabil că Popa a interpretat că după acest moment, din inerție, jucătorul petrolist intră în Tănase și îi provoacă acestuia căderea, însă eu cred că e destul de târziu.

A fost acordat cu mare ușurință acest penalty, deși argumente regulamentare găsesc toți arbitrii”, a declarat Zotta, la Prima Sport.

Basarab Panduru, fost jucător la cluburi precum Steaua, Benfica și Porto, a declarat:

„Liviu Ciobotariu poate să fie dat afară pentru că pierde un meci care, în momentul ăla, era 1-1.

În primul rând, nu înțeleg de ce îl chemi de la VAR, pentru că nu mi se pare o fază clară. Nu pot să fiu convins că e penalty, nu-l chem.

Aici e altă problemă: el caută să vadă unde e ceva. Dacă ăsta e penalty, cred că avem o problemă, avem o problemă și cu explicatul.

Găsim justificări care, de fapt, nu ar trebui să existe la fotbal”, a spus Panduru.

Poate că nu meritam să pierdem, am făcut un joc bun. Nu este de ajuns. Etapele trec și nu reușim să acumulăm puncte. Nu știu dacă a fost penalty sau nu. Nu am avut cum să mă uit. Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Petrolul, după meci

Farul, pe loc de play-off după victoria cu Petrolul

Ploieștenii au început mai bine partida de la Ovidiu, Tolea nimerind bara în minutul 8. Totuși, gazdele au deschis scorul prin Răzvan Tănasă (min. 29), după o centrare a lui Maftei.

Avantajul „marinarilor” a durat doar cinci minute, deoarece Chică-Roșă a egalat pentru oaspeți (min. 34) la capătul unei acțiuni create de Grozav. Prima repriză s-a încheiat cu o nouă ocazie a Petrolului, șutul lui Tolea trecând pe lângă poartă.

Repriza secundă a adus momente dramatice. Markovic a trimis în transversală (min. 68), apoi a reușit să înscrie, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, după o lungă analiză VAR (min. 71). Tot Markovic a mai trimis o dată mingea în bară.

Larie a marcat în minutul 87, după acel penalty controversat, iar meciul s-a încheiat 2-1 pentru elevii lui Zicu.

13 puncte a acumulat Farul, formație care se află pe locul șase, după primele opt etape. Petrolul se află pe locul 12, cu șase puncte

