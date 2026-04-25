Mirel Rădoi (45 de ani) nu a avut parte de debutul dorit pe banca celor de la Gaziantep.

Noua echipă a tehnicianului român a pierdut meciul disputat pe terenul lui Eyupspor, scor 0-3, în etapa #31 din campionatul Turciei.

Pe hârtie, lucrurile păreau așezate excelent pentru Rădoi: echipa sa întâlnea un adversar care părea accesibil, aflat în lupta pentru evitarea retrogradării. Realitatea din teren a fost alta.

La Istanbul, fostul antrenor de la FCSB a folosit un sistem 4-1-4-1 și i-a trimis pe teren încă din primul minut pe Alexandru Maxim și Deian Sorescu. Pe Denis Drăguș l-a lăsat pe banca de rezerve.

Rădoi s-a agitat mult în prima repriză. Gaziantep n-a reușit să tragă pe spațiul porții adverse, Sorescu a încasat un cartonaș galben, iar scorul la pauză a fost 0-0.

Repriza secundă a fost una dezastruoasă pentru oaspeți. Eyupspor a deschis scorul în minutul 62, când Denis Radu, fotbalist împrumutat de la Petrolul Ploiești, a pasat excelent din banda dreaptă pentru Bozok.

După doar câteva secunde, Rădoi l-a trimis pe teren pe Drăguș, în locul lui Bayo. Însă golul secund a fost marcat tot de gazde! După o eroare în defensiva lui Gaziantep, Bozok l-a găsit în careu pe Raux Yao, iar francezul l-a învins pe portarul Gorgen.

În minutul 72, Drăguș a primit o pasă peste apărarea adversă, a scăpat singur spre poartă, însă a fost doborât de un adversar. Gaziantep a cerut penalty, însă atacantul român se afla în ofsaid, astfel că faultul nu a mai contat.

Denis Radu a părăsit terenul în minutul 66, iar scorul final a fost stabilit de Altunbas ('78). Dorin Rotariu, celălalt român din lotul lui Eyupspor, a suferit recent o operație de menisc și nu va mai juca în acest sezon.

65.000 de euro pe lună câștigă Mirel Rădoi la Gaziantep, potrivit lui Gigi Becali. Antrenorul ar fi primit și o primă de instalare de 100.000 de euro

În urma acestui rezultat, Gaziantep rămâne cu 37 de puncte și ocupă locul 10, în timp ce Eyupspor a acumulat 28 de puncte și a urcat pe locul 15, primul deasupra zonei roșii.

FOTO. Denis Radu, pasă de gol în Eyupspor - Gaziantep

Citește și

