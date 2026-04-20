- FARUL - FCSB 2-3. Juri Cisotti (32 de ani) a marcat cel de-al doilea gol al „roș-albaștrilor”, după o acțiune foarte bună a lui Octavian Popescu (23 de ani).
Farul Constanța și FCSB s-au întâlnit în ultima partidă din etapa a cincea a play-out-ului.
FARUL - FCSB. VIDEO Juri Cisotti, gol după o acțiune foarte bună a lui Tavi Popescu
În minutul 62 al partidei de la Ovidiu, Juri Cisotti a punctat pentru 1-2, după o acțiune foarte bună reușită de Octavian Popescu în partea stângă.
Concret, tânărul fotbalist și-a driblat un adversar și a centrat perfect în careu pentru Cisotti, italianul fiind lăsat complet liber de către defensiva „marinarilor”.
Italianul nu l-a iertat pe tânărul portar Rafael Munteanu și a dus scorul la 2-1 pentru FCSB, după ce gruparea bucureșteană fusese condusă încă din prima repriză.
După ce Cisotti a înscris, Tavi Popescu a avut o reacției inedită. Acesta s-a dus în fața camerei de filmat, uitându-se fix în obiectiv, preț de câteva secunde.
De asemenea, Popescu a fost felicitat de mai mulți colegi, acesta nefiind într-o perioadă bună a carierei sale. El nu mai avusese gol sau pasă de gol de 28 de partide.