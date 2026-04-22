Rădoi, prezentat în Turcia Primele declarații ale celui de-al patrulea român de la Gaziantep. Cui i-a mulțumit: „Altfel nu eram aici"
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 15:54
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 15:54
  • Mirel Rădoi (45 de ani) a fost prezentat oficial, miercuri, la Gaziantep.
  • Ce a declarat fostul antrenor de la FCSB și pe ce durată se întinde contractul cu formația turcă, mai jos.

Rădoi s-a despărțit de FCSB după doar 5 meciuri, iar marți seară a decolat spre Turcia pentru a semna contractul cu noua sa echipă.

Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid
Citește și
Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid
Citește mai mult
Ce ieftin a ajuns rasismul! Comisia de Disciplină FRF a dictat astăzi sancțiuni blânde după sarabanda de bannere rasiste afișate la Craiova - Rapid

Mirel Rădoi, prezentat oficial la Gaziantep

Antrenorul a semnat un contract pe un an și jumătate cu formația turcă.

Mirel Rădoi a oferit și o primă declarație din postura de antrenor al echipei de pe locul 10 din Super Liga Turciei.

„Dacă Burak Yılmaz (n.red. - fostul antrenor de la Gaziantep) nu și-ar fi dat demisia, eu nu aș fi fost acum aici. Îi mulțumesc.

Am venit aici pentru că am încredere în acest proiect. Staff-ul meu a crezut, de asemenea, în proiect, iar asta mi-a permis să vin.

Am mai fost în Turcia atât ca jucător, cât și ca antrenor. Fotbalul din România și cel din Turcia sunt asemănătoare. Mentalitatea este aceeași. Am avut oferte și din Arabia Saudită, dar am ales Gaziantep”, a declarat Mirel Rădoi, conform gaziantepolusum.com.

Mirel Rădoi, prezentat oficial la Gaziantep. Foto: X/@Eren_bzkrt1

Pe rețelele de socializare, clubul Gaziantep a precizat:

„Bine ai venit la Gaziantep, Mirel Rădoi! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul principal Mirel Rădoi pentru o perioadă de un an și jumătate.

Îi urăm bun venit lui Mirel Rădoi și staff-ului său și le dorim mult succes sub culorile clubului nostru”, a scris Gaziantep pe Facebook.

Gaziantep se află pe locul 10 în Super Liga Turciei, cu 37 de puncte acumulate după 30 de etape. La acest club evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.

Mirel Rădoi va debuta pe banca noii sale echipe sâmbătă, în duelul cu Eyupspor, în etapa 31 din campionat.

Cine face parte din staff-ul lui Mirel Rădoi:

  • Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi
  • Robert Tufiși - antrenor de portari
  • Horațiu Baciu - preparator fizic
  • Denis Rădoi - analist

Cel mai valoros jucător din lot este Kacper Kozlowski, cotat la 5 milioane de euro, urmat de Mohamed Bayo, evaluat la 4 milioane.

Citește și

Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Campionate
15:45
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Citește mai mult
Șocantul Leicester La fix 10 ani după incredibilul titlu în Premier League, retrogradează în liga a 3-a! Cauzele unui picaj necontrolat
Clauză-surpriză Mențiunea din contractul cu CFR care l-a uimit pe Daniel Pancu: „Așa am realizat și eu”
Superliga
15:16
Clauză-surpriză Mențiunea din contractul cu CFR care l-a uimit pe Daniel Pancu: „Așa am realizat și eu”
Citește mai mult
Clauză-surpriză Mențiunea din contractul cu CFR care l-a uimit pe Daniel Pancu: „Așa am realizat și eu”

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

