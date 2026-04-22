Mirel Rădoi (45 de ani) a fost prezentat oficial, miercuri, la Gaziantep.

Ce a declarat fostul antrenor de la FCSB și pe ce durată se întinde contractul cu formația turcă, mai jos.

Rădoi s-a despărțit de FCSB după doar 5 meciuri, iar marți seară a decolat spre Turcia pentru a semna contractul cu noua sa echipă.

Mirel Rădoi, prezentat oficial la Gaziantep

Antrenorul a semnat un contract pe un an și jumătate cu formația turcă.

Mirel Rădoi a oferit și o primă declarație din postura de antrenor al echipei de pe locul 10 din Super Liga Turciei.

„Dacă Burak Yılmaz (n.red. - fostul antrenor de la Gaziantep) nu și-ar fi dat demisia, eu nu aș fi fost acum aici. Îi mulțumesc.

Am venit aici pentru că am încredere în acest proiect. Staff-ul meu a crezut, de asemenea, în proiect, iar asta mi-a permis să vin.

Am mai fost în Turcia atât ca jucător, cât și ca antrenor. Fotbalul din România și cel din Turcia sunt asemănătoare. Mentalitatea este aceeași. Am avut oferte și din Arabia Saudită, dar am ales Gaziantep”, a declarat Mirel Rădoi, conform gaziantepolusum.com.

Pe rețelele de socializare, clubul Gaziantep a precizat:

„Bine ai venit la Gaziantep, Mirel Rădoi! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul principal Mirel Rădoi pentru o perioadă de un an și jumătate.

Îi urăm bun venit lui Mirel Rădoi și staff-ului său și le dorim mult succes sub culorile clubului nostru”, a scris Gaziantep pe Facebook.

Gaziantep se află pe locul 10 în Super Liga Turciei, cu 37 de puncte acumulate după 30 de etape. La acest club evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.

Mirel Rădoi va debuta pe banca noii sale echipe sâmbătă, în duelul cu Eyupspor, în etapa 31 din campionat.

Cine face parte din staff-ul lui Mirel Rădoi:

Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu - antrenori secunzi

Robert Tufiși - antrenor de portari

Horațiu Baciu - preparator fizic

Denis Rădoi - analist

Cel mai valoros jucător din lot este Kacper Kozlowski, cotat la 5 milioane de euro, urmat de Mohamed Bayo, evaluat la 4 milioane.

