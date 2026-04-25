CFR Cluj, anunț de ultimă oră  Varga, mesaj pentru fani despre datoriile la ANAF care pot băga clubul în insolvență: „Am promis” + ce se întâmplă cu Pancu

Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a anunțat că a achitat cea mai mare tranșă din datoria clubului către ANAF, chiar în ultima zi.

Șeful grupării feroviare susține că a achitat 600.000 de euro din datoria către ANAF, iar clubul său nu va mai avea probleme în următoarea perioadă.

Ioan Varga: „Nu mai sunt probleme. Asta a fost cea mai mare plată”

„S-a rezolvat. Am trimis banii, așa cum am promis. Nu mai e nicio problemă. Am lăsat plata pentru ultima zi a termenului, dar am achitat-o.

De acum nu mai sunt probleme. Asta a fost cea mai mare plată. Lunile viitoare ratele sunt mici, câteva zeci de mii de euro. Nimic de speriat”, a declarat finanțatorul CFR-ului, conform gsp.ro.

Dacă nu ar fi achitat această sumă la timp, CFR Cluj ar fi fost obligată să plătească întreaga sumă datorată către ANAF, adică 3,8 milioane de euro.

De asemenea, gruparea feroviară ar fi putut intra în insolvență, ceea ce ar fi însemnat interzicerea participării în cupele europene, conform regulilor UEFA.

3 este locul ocupat de CFR Cluj, după primele cinci etape disputate în play-off. Dacă va încheia pe această poziție, gruparea ardeleană va juca în preliminariile Conference League

Rămâne Pancu la CFR Cluj? Răspunsul lui Varga: „ M-am convins. Totul e clar”

Întrebat dacă Daniel Pancu o va antrena pe CFR Cluj și în sezonul următor, Ioan Varga a declarat:

„El va rămâne, total, la CFR Cluj. Nici nu și-a pus în cap să plece, exclus! Am avut contract... Avea o clauză inserată cum că dacă se califica în Europa, automat, i se prelungește. Dar nici nu se pune problema să plece.

Am văzut de ceea ce este în stare și cât de serios este Daniel Pancu. Nu îmi mai trebuie altceva. M-am convins, nu mai are rost să discutăm. Nu mai există problema acelei clauze, se prelungește din start.

Am stabilit și am decis de mai multă vreme. Am vorbit direct cu Daniel, miercuri, totul e clar. Rămâne sub orice formă. Doamne ajută să ne calificăm și în Europa, dar rămâne oricum” , a mai spus patronul de la CFR Cluj.

