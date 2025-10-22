Care e starea lui Stanciu Noi detalii despre internaționalul român, după accidentarea suferită înainte de meciurile naționalei

Presa din Italia a venit cu noi detalii despre starea de sănătate a lui Nicolae Stanciu (32 de ani), jucătorul lui Genoa.

Internaționalul român a suferit o accidentare la coapsa dreaptă la începutul lunii octombrie.

În urma problemelor întâmpinate, Nicolae Stanciu a ratat meciurile naționalei.

„Tricolorii” au jucat un amical cu Moldova, scor 2-1, și o partidă din grupa H a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026 cu Austria, scor 1-0.

Noi detalii despre starea de sănătate a lui Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu se recuperează după accidentare, dar șansele de a reveni în această săptămână în lotul lui Genoa sunt foarte mici, conform tuttomercatoweb.com.

Echipa patronată de Dan Șucu va juca duminică la Torino, în cadrul etapei #8 din Serie A.

Înainte cu partida cu Lazio, scor 0-3, de pe 29 septembrie, Nicolae Stanciu a acuzat câteva probleme. Cu toate acestea, românul a jucat 21 de minute în meciul din etapa #5 din Serie A.

În afară de meciurile naționalei, pe care le-a ratat, mijlocașul român nu a jucat nici în meciurile cu Napoli, scor 1-2, și Parma, scor 0-0.

Nicolae Stanciu a fost transferat gratuit în această vară de către Genoa de la Damac.

Până acum, în tricoul „grifonilor”, românul a jucat în 5 partide și a marcat un gol.

3 milioane de euro valorează Nicolae Stanciu, conform Transfermarkt

FOTO. România - Austria 1-0

