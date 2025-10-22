„Așa e fotbalul italian” Antrenorul lui FCSB a prefațat duelul cu Bologna: „Unii ne subestimează, dar sunt sigur că ne vom reveni”

FCSB - BOLOGNA. Elias Charalambous (45 de ani) a prefațat următoarea partidă din Europa League.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FCSB traversează o perioadă dificilă în campionat, unde ocupă locul 12, după înfrângerea cu Metaloglobus, scor 1-2.

În Europa, „roș-albaștrii” au câștigat cu 1-0 în fața celor de la Go Ahead Eagles, dar au pierdut cu 0-2 împotriva echipei Young Boys Berna.

FCSB - BOLOGNA. Charalambous: „Eu simt că această echipă își va reveni”

„Atmosfera ar putea fi, desigur, mai bună, dar noi nu vom renunța niciodată. Suntem o echipă care trebuie să găsească echilibrul atât în momentele bune, cât și în cele dificile.

Este firesc să auzim critici din toate părțile, mai ales din partea fanilor noștri, pentru că ei sunt cei mai importanți. Asta ne îngrijorează cel mai mult, nu ce spun ceilalți, ci ce simt suporterii noștri, și e normal ca ei să fie supărați.

Suntem concentrați pe meciul de mâine. Am spus de multe ori: acesta este fotbalul. Acești băieți au făcut foarte multe pentru acest club.

Nu trecem printr-un moment bun, dar nu trebuie să uităm ce au realizat acești jucători pentru club, iar eu pot spune că simt că această echipă își va reveni”, a declarat antrenorul cipriot, la conferința de presă.

Doar prin istoria și prin spiritul acestui club putem lupta cu oricine. Nu vom merge acolo mâine doar să jucăm, ci să câștigăm. Poate unii ne subestimează, dar zilele bune vor reveni. Vom încerca să ne îmbunătățim jocul, dar acesta este fotbalul. Se vede și la cel mai înalt nivel că toate echipele trec prin astfel de momente. Nu vom renunța niciodată Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous: „Nu știm exact ce se întâmplă, suferim”

Vincenzo Italiano, antrenorul celor de la Bologna, a fost internat în spital și nu va putea participa la meci. Întrebat dacă lipsa italianului ar putea fi un avantaj pentru FCSB, Charalambous a spus:

„Nu cred că se va schimba ceva radical. Jucătorii sunt aceiași. Sper ca antrenorul să se simtă bine, să se recupereze cât mai repede, dar nu cred că un singur meci (n.r. - cu antrenorul lipsă) va face o mare diferență.

În general, urmăresc fotbalul italian, este foarte bine organizat, se știe că fotbalul italian este foarte tactic. Au jucători foarte buni din punct de vedere individual. Cel mai important pentru noi este să fim într-o formă bună”, a mai spus tehnicianul.

Joyskim Dawa, Mihai Popescu și Daniel Graovac, toți fundași centrali, s-au accidentat, iar FCSB se află într-o situație complicată, fiind nevoită să improvizeze.

„Desigur, e o situație dificilă, nu știm exact ce se întâmplă, suferim, dar nu putem schimba nimic acum. Vom găsi soluțiile cele mai potrivite pentru acea poziție”.

Charalambous a lăudat echipa U19 a clubului FCSB pentru succesul obținut în fața formației Lokomotiva Zagreb, scor 3-2, în UEFA Youth League.

Vreau să felicit echipa noastră de tineret, pentru că a câștigat meciul cu 3-2. Este un rezultat foarte important, felicitări lor! Elias Charalambous

Elias Charalambous: „Sper ca Dennis Man al nostru să fie cel care va aduce victoria”

Dennis Man, fost jucător la FCSB, a reușit să marcheze două goluri în Liga Campionilor împotriva celor de la Napoli, în victoria celor de la PSV cu Napoli (6-2).

Întrebat dacă și FCSB are un jucător aflat în formă, la fel ca Dennis Man, Charalambous a răspuns:

„Nu știu cine va fi Dennis Man al nostru mâine. Sper doar ca Dennis Man al nostru să fie cel care ne va aduce victoria”.

FOTO. Al doilea gol marcat de PSG, în meciul cu Napoli

Elias Charalambous: „Dacă voi simți că nu sunt dorit, voi fi primul care va pleca”

Gigi Becali, patronul echipei, a dezvăluit că, după înfrângerea cu Metaloglobus (1-2), Elias Charalambous și Pintilii l-ar fi anunțat că sunt dispuși să părăsească echipa, însă finanțatorul nu a acceptat.

Charalambous a refuzat să comenteze acest episod.

„Am spus-o și înainte: de când sunt aici, cred că am făcut foarte multe pentru această echipă, nu doar eu, ci și jucătorii, și toți cei din club.

Mă simt foarte bine aici, relația mea cu toți este extraordinară. Nu știu când voi pleca, dar am spus mereu că pentru mine nu contează contractul, ci relațiile interumane.

Dacă într-o zi voi simți că nu mai sunt dorit la club sau că nu mai pot aduce nimic, contractul nu va conta, voi fi primul care va pleca”.

Simt că această echipă va reveni acolo unde îi este locul. Ce discutăm în cadrul clubului rămâne în club Elias Charalambous, antrenor FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

VIDEO. Antrenamentul celor de la FCSB înainte de meciul cu Bologna

