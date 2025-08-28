Rădoi, succesul carierei Prima performanță majoră la nivel de seniori: Universitatea Craiova, în grupele Conference League
Mirel Rădoi și-a început cariera de antrenor din 2015 (Foto: Raed Krishan)
Rădoi, succesul carierei Prima performanță majoră la nivel de seniori: Universitatea Craiova, în grupele Conference League

Publicat: 28.08.2025, ora 22:39
  • La zece ani de la începutul carierei de antrenor, Mirel Rădoi atinge cea mai importantă bornă cu o echipă de seniori, calificarea Universității Craiova în grupele Conference League.

Universitatea Craiova a obținut o calificare istorică în grupele UEFA Conference League, după ce a eliminat formația turcă Bașakșehir. Oltenii s-au impus după două meciuri senzaționale: 2-1 în tur și 3-1 în retur, joi seară, pe ”Ion Oblemenco”, într-o atmosferă incendiară.

U Craiova - Bașakșehir 3-1. Mirel Rădoi, cea mai importantă performanță ca antrenor cu o echipă de seniori

Această calificare este prima mare performanță realizată de Mirel Rădoi (44 de ani) ca antrenor al unei echipe de seniori și vine ca o revanșă, după ce în 2022 a ratat grupele Conference League la penalty-uri cu Hapoel Beer Sheva.

Acum, oltenii au trecut spectaculos de Bașakșehir, cu 5-2 la general, și au intrat în premieră în faza grupelor.

Cum a ajuns Universitatea Craiova în faza principală Conference League

Universitatea Craiova a terminat pe loc 3 campionatul trecut și a intrat în turul 2 preliminar Conference League. Drumul până în faza grupelor:

  • Turul 2: FK Sarajevo - U Craiova 2-1 (tur), 1-4 (retur)
  • Turul 3: U Craiova - Spartak Trnava 3-0 (tur), 3-4 (retur)
  • Play-off: Bașakșeir - U Craiova 1-2 (tur), 1-3 (retur)

Mirel Rădoi a realizat această performanță la 10 ani de când și-a început cariera de antrenor. Fostul internațional și-a încheiat activitatea de fotbalist în 2015, iar imediat după retragere a fost numit antrenor principal la FCSB de către patronul și nașul său de cununie, Gigi Becali.

Primul său mandat a fost unul scurt și foarte tensionat. La acea vreme, Rădoi nu deținea licența Pro necesară pentru a antrena în mod oficial, motiv pentru care a fost înregistrat ca „director sportiv”.

La presiunea FRF și UEFA, dar și din cauza disensiunilor cu Gigi Becali, Rădoi și-a dat demisia după doar șase luni.

Glorie la tineret: semifinală la EURO 2019

Momentul de apogeu a venit în 2019, la naționala de tineret sub 21 de ani, când Rădoi a condus „generația lui Ianis Hagi” până în semifinalele EURO U21 din Italia și San Marino.

România a obținut victorii memorabile cu Croația (4-1), Anglia (4-2) și un egal cu Franța (0-0), iar în semifinală a pierdut dramatic cu Germania (2-4). Această campanie a adus și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după o absență de peste jumătate de secol.

Ca selecționer a ratat calificarea la CM 2022

Performanța de la U21 i-a deschis lui Rădoi ușa către echipa națională de seniori a României. Fostul mijlocaș a fost selecționer între 2019 și 2021.

Rădoi a avut rezultate oscilante, cu meciuri bune, dar și cu dezamăgiri, culminând cu ratarea calificării la Mondialul 2022 din Qatar, dintr-o grupă cu Germania, Muntenegru, Islanda, Armenia și Liechtenstein.

Primul mandat la Universitatea Craiova încheiat prin demisie

După mandatul de selecționer, Mirel Rădoi a preluat Universitatea Craiova. Primul mandat în Bănie a fost scurt, august - decembrie 2022.

În această perioadă, Mirel a condus Craiova în 20 de partide, cu un bilanț de 10 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri. El și-a dat demisia cu scandal după înfrângerea cu FC Argeș, în Cupa României.

În cupele europene, Rădoi a dus Universitatea Craiova până în play-off-ul Conference League, unde a întâlnit formația israeliană Hapoel Beer Sheva.

În prima manșă, disputată pe teren propriu, a fost 1-1, iar în retur, în deplasare, Craiova a fost eliminată după o înfrângere la penalty-uri.

Ulterior, a încercat experiențe în străinătate: în Arabia Saudită și în Emiratele Arabe Unite, dar fără să confirme.

Revenirea la Craiova. Telefonul lui Mihai Rotaru: „Ești în țară? Ai chef de muncă? Hai la treabă”

În ianuarie 2025, Mirel Rădoi a fost sunat din nou de Mihai Rotaru, acționarul majoritar al Universității Craiova, și a astfel revenit pe banca formației din Băniei.

Mirel tocmai aterizase din Arabia Saudită, când a văzut apelul ratat de Rotaru și l-a sunat înapoi. Acționarul a povestit: „L-am întrebat: «Ești în țară? Ai chef de muncă? Hai la treabă»”.

Așa a început povestea celei mai importante performanțe din cariera de până acum a lui Mirel Rădoi și din istoria recentă a Universității Craiova.

