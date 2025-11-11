Sold-out în timp record! Primele bilete pentru meciul de retragere al Simonei Halep de la Sports Festival s-au epuizat în doar câteva minute: „Peste Ronaldinho!”

Simona Halep (34 de ani) va juca meciul de retragere anul viitor, în cadrul evenimentului Sports Festival de la Cluj-Napoca.

Organizatorii au anunțat că primele 1.200 de bilete puse în vânzare au fost epuizate în doar 8 minute.

Ediția din 2025 a Sports Festival a avut parte de un interes enorm, odată cu sosirea lui Ronaldinho în România, însă meciul Simonei Halep pare să prezinte un interes și mai ridicat.

Primele bilete la meciul de retragere al Simonei Halep, epuizate în 8 minute

Meciul de retragere al Simonei Halep va avea loc pe 13 iunie 2026, la Cluj-Napoca, iar interesul este unul foarte mare, după ce 1.200 de bilete a fost vândute, luni, în primele 8 minute de la punerea în vânzare.

„WOW! 1.200 de bilete Early Bird vândute în doar 8 minute! Uimitor!

Mâine, de la ora 14:00, se vor pune în vânzare alte 300 de bilete Early Bird disponibile pentru toată lumea.

După epuizarea lor, urmează etapa Regular.

Mulțumim pentru interes!” este mesajul transmis pagina de Instagram a Sports Festival.

Ulterior, Patrick Ciorcilă, cofondatorul evenimentului a transmis că biletele au fost epuizate și mai rapid decât cele de la evenimentul cu Ronaldinho în prim-plan.

„Cea mai mare cerere de bilete pe care am avut-o vreodată la un eveniment.

1.200 de bilete vândute în 8 minute la meciul de retragere al Simonei. Peste Agassi, peste Ronaldinho.

Mâine, la ora 14:00, vom pune în vânzare toate biletele rămase! Azi au fost disponibile doar celor cu pre-register”, a transmis Patrick Ciorcilă, într-un story pe Instagram.

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, dintre care două de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

foto: captură instagram/ciorcilapatrick

