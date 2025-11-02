Violențe între ultrași  Fanii lui  Schalke și Dortmund s-au confruntat în gara din Koln » Poliția cere implicarea directă a cluburilor +27 foto
Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra
Campionate

Violențe între ultrași Fanii lui Schalke și Dortmund s-au confruntat în gara din Koln » Poliția cere implicarea directă a cluburilor

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.11.2025, ora 23:01
  • Poliția din Germania a solicitat măsuri după violențele dintre ultrașii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund, petrecute în gara centrală din Koln.
  • Autoritățile cer o implicare directă din partea celor două cluburi rivale pentru a opri escaladarea violenței dintre fani.

Aproximativ 20 de persoane s-au bătut pe 1 noiembrie, dimineața, în jurul orei 6:15, în plin trafic, conform derwesten.de.

Violențe între ultrașii lui Schalke și Borussia Dortmund

Un fan al lui Schalke, rămas deocamdată neidentificat, a acționat frâna de urgență a unui tren. În acel moment, mai mulți suporteri ai lui Schalke au coborât din tren, în timp ce fanii lui Borussia Dortmund ieșeau dintr-un tren de mare viteză.

Cele două grupuri, în jur de 340 de persoane din fiecare tabără, s-au confruntat violent în tunelul dintre linii.

Bătaia a degenerat rapid, iar poliția a fost nevoită să intervină cu spray lacrimogen și bastoane pentru a-i dispersa pe suporteri. Un polițist a fost rănit, iar mai mulți participanți au fost afectați de gazele iritante.

După câteva minute, forțele de ordine au reușit să separe grupurile și să îi trimită pe suporteri înapoi în trenuri.

Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra
Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra

Galerie foto (27 imagini)

Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra Violențe între suporterii lui Schalke 04 și Borussia Dortmund. Foto: „X”, @thecasualultra
+27 Foto
labels.photo-gallery

Deși nu au fost făcute arestări, ancheta continuă. Autoritățile investighează acuzații precum tulburarea ordinii publice, vătămare corporală gravă, rezistență față de poliție și acționarea ilegală a frânei de urgență.

Șefii poliției cer măsuri: „Excesele de violență afectează în mod direct încrederea autorităților”

Șefii poliției din Dortmund și Gelsenkirchen au condamnat în termeni duri incidentele, într-o declarație comună:

Spirala violenței din jurul stadioanelor de fotbal din Bundesliga 1 și 2 se învârte din ce în ce mai repede în ultimele luni

Astfel de excese de violență pun în pericol oameni nevinovați și afectează polițiști.

Ele afectează în mod direct încrederea autorităților în mișcarea suporterilor și vor avea consecințe”, au transmis Gregor Lange (Dortmund) și Tim Frommeyer (Gelsenkirchen).

Polițiștii au precizat și care sunt cerințele adresate celor două cluburi.

„Distanțare clară de aceste grupuri violente, interdicții de stadion și sprijin activ pentru anchetele autorităților”

Într-un comunicat oficial, Schalke 04 a condamnat incidentele și a promis sprijin total autorităților:

Desfășurarea pașnică și lipsită de violență a meciurilor de fotbal este o prioritate pentru FC Schalke 04. Așteptăm ca toți suporterii noștri să respecte aceste valori. Clubul va analiza evenimentele de sâmbătă și va colabora cu autoritățile pentru clarificarea situației. Schalke 04, într-un comunicat

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară într-un meci direct în 2023, iar partida s-a încheiat 2-2.

bundesliga schalke 04 borussia dortmund suporteri
