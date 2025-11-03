„El controlează vestiarul” Șumudică despre situația de la Rapid + Gâlcă a avut febră la Craiova: „Era cobză”

U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, ar fi făcut febră înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.

Tehnicianul „alb-vișiniilor” a fost vizibil deranjat în timpul interviului acordat la finalul meciului.

Universitatea Craiova a obținut un punct din meciul cu Rapid în minutul 90+9, când Steven Nsimba a transformat un penalty obținut de Monday Etim.

Costel Gâlcă a avut o seară dificilă în Bănie. Tehnicianul giuleștenilor a suferit din cauza probleme de sănătate.

Antrenorul a făcut febră, însă a rămas alături de echipă și a obținut un egal în Bănie, fiind apreciat de Marius Șumudică.

„ Ieri mi-a plăcut Costel. Era și răcit. Cred că era cobză. Nu știu dacă ați observat. El a venit la interviu, era răcit cobză ”, a spus fostul antrenor al celor de la Rapid, potrivit fanatik.ro.

Informația a fost confirmată de fostul atacant al giuleștenilor, Robert Niță: „A avut 39 de grade febră cu 3 ore înainte de meci”.

Șumudică a comentat și declarația lui Gâlcă, „Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar bineînțeles că noi… Unii n-au existat în joc”.

„Rapid în momentul de față e o echipă controlabilă. E o echipă controlabilă mă refer din punct de vedere al antrenorului.

Nu cred că vor exista probleme. Gâlcă controlează vestiarul. Din punct de vedere pedagogic și al lumii fotbalistice e clar că trebuia făcută în bucătăria internă, nu trebuia ieșit în public.

Dar din punct de vedere al vestiarului, această declarație nu va duce la nicio fisură”, a spus Șumudică.

Costel Gâlcă a fost tăios cu elevii săi după U Craiova - Rapid 2-2 : „Nu meritam să câștigăm”

La sfârșitul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Costel Gâlcă nu și-a ascuns nemulțumirea față de jocul elevilor săi.

„După cum a arătat meciul în general, meritau să câștige. Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar bineînțeles că noi… Unii n-au existat în joc.

A doua repriză ne-am așezat mult mai bine în teren. Am închis pasele în interior, am stat mult mai bine și a fost o repriză mult mai bună din partea noastră. Am avut 2-1, dar nu cred că meritam să câștigăm”, a declarat Costel Gâlcă.

21-6 a fost raportul șuturilor în meciul U Craiova - Rapid, în favoarea gazdelor

Mandatul de la Rapid, cel mai bun din cariera lui Gâlcă

Antrenorul care a reușit eventul cu FCSB a fost instalat pe banca celor de la Rapid, în această vară, în locul lui Marius Șumudică.

Cu Gâlcă în postura de antrenor principal, Rapid a pierdut un singur meci, împotriva celor de la Hermannstadt, 1-2, în etapa #10 din Liga 1.

2.19 puncte per meci este media lui Costel Gâlcă la Rapid, fiind cea mai bună din cariera antrenorului

Contractul încheiat între Rapid și Constantin Gâlcă este valabil până în vara anului 2027.

VIDEO Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2 , cu penalty în prelungiri

