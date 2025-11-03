„El controlează vestiarul” Șumudică despre situația de la Rapid + Gâlcă a avut febră la Craiova: „Era cobză”

- U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, ar fi făcut febră înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”.
- Tehnicianul „alb-vișiniilor” a fost vizibil deranjat în timpul interviului acordat la finalul meciului.
Universitatea Craiova a obținut un punct din meciul cu Rapid în minutul 90+9, când Steven Nsimba a transformat un penalty obținut de Monday Etim.
U Craiova - Rapid 2-2. Costel Gâlcă i-a condus pe giuleșteni având febra
Costel Gâlcă a avut o seară dificilă în Bănie. Tehnicianul giuleștenilor a suferit din cauza probleme de sănătate.
Antrenorul a făcut febră, însă a rămas alături de echipă și a obținut un egal în Bănie, fiind apreciat de Marius Șumudică.
„Ieri mi-a plăcut Costel. Era și răcit. Cred că era cobză. Nu știu dacă ați observat. El a venit la interviu, era răcit cobză”, a spus fostul antrenor al celor de la Rapid, potrivit fanatik.ro.
Informația a fost confirmată de fostul atacant al giuleștenilor, Robert Niță: „A avut 39 de grade febră cu 3 ore înainte de meci”.
Șumudică a comentat și declarația lui Gâlcă, „Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar bineînțeles că noi… Unii n-au existat în joc”.
„Rapid în momentul de față e o echipă controlabilă. E o echipă controlabilă mă refer din punct de vedere al antrenorului.
Nu cred că vor exista probleme. Gâlcă controlează vestiarul. Din punct de vedere pedagogic și al lumii fotbalistice e clar că trebuia făcută în bucătăria internă, nu trebuia ieșit în public.
Dar din punct de vedere al vestiarului, această declarație nu va duce la nicio fisură”, a spus Șumudică.
Costel Gâlcă a fost tăios cu elevii săi după U Craiova - Rapid 2-2: „Nu meritam să câștigăm”
La sfârșitul partidei de pe „Ion Oblemenco”, Costel Gâlcă nu și-a ascuns nemulțumirea față de jocul elevilor săi.
„După cum a arătat meciul în general, meritau să câștige. Am făcut o primă repriză sub orice critică. Ei au meritele lor, dar bineînțeles că noi… Unii n-au existat în joc.
A doua repriză ne-am așezat mult mai bine în teren. Am închis pasele în interior, am stat mult mai bine și a fost o repriză mult mai bună din partea noastră. Am avut 2-1, dar nu cred că meritam să câștigăm”, a declarat Costel Gâlcă.
Mandatul de la Rapid, cel mai bun din cariera lui Gâlcă
Antrenorul care a reușit eventul cu FCSB a fost instalat pe banca celor de la Rapid, în această vară, în locul lui Marius Șumudică.
Cu Gâlcă în postura de antrenor principal, Rapid a pierdut un singur meci, împotriva celor de la Hermannstadt, 1-2, în etapa #10 din Liga 1.
Contractul încheiat între Rapid și Constantin Gâlcă este valabil până în vara anului 2027.