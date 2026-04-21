Care e clubul „model financiar” În evaluarea realizată de FRF pe baza dosarelor de licențiere, o echipă surpriză a urcat pe primul loc în Liga 1
Dan Udrea
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 14:14
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 14:19
  • Un club care accesează bani publici, dar care nu are datorii aproape deloc, a obținut cel mai mare punctaj din partea FRF pe criteriile financiare în 2025
  • Dinamo e la jumătate din nivelul Universității Craiova, în vreme ce FCSB e foarte aproape de prima poziție, grație unui an cu încasări formidabile

Cele mai mari venituri nu înseamnă automat și cel mai bine structurat club din punct de vedere financiar. Aceasta e concluzia Federației Române de Fotbal, care a primit dosarele tuturor formațiilor din Liga 1 care au aplicat pentru licența sezonului 2026-2027.

Universitatea Cluj, clubul „model financiar”

În anul fiscal 2025, FCSB a surclasat celelalte cluburi la capitolul încasări, nu mai puțin de 28 de milioane de euro. Însă FCSB a fost depășit de o altă grupare în topul realizat de FRF privind punctajul financiar pe care îl acordă fiecărui club, după ce aplică toate criteriile de analiză și monitorizare.

Universitatea Cluj a atins nu mai puțin de 85 de puncte, față de numai 83,5 cât a primit FCSB.

Marea diferență dintre cele două, în favoarea clujenilor, e datoria înregistrată la 31 decembrie 2025. U Cluj avea o datorie totală mică, total atipică pentru cluburile din Liga 1, de sub 900.000 de euro.

În schimb, FCSB raporta o datorie de aproape 10.000.000 de euro! Mare parte din această sumă e practic creanța pe care Gigi Becali o are în contul împrumuturilor și a sumelor cu care a creditat echipa în ultimii ani.

Ce au, în schimb, în comun cele două formații? Banii la zi către jucători și achitarea obligațiilor fiscale, taxe și impozite către ANAF.

La finalul anului trecut, FCSB avea zero lei datorie către jucători și în jur de numai 200.000 de euro către ANAF, în vreme ce U Cluj avea sub 100.000 de euro datorie la jucători și puțin peste 200.000 ca autoritățile fiscale.

Comparativ, CFR, la același moment, înregistra plăți restante către fotbaliști de peste 2,6 milioane euro, iar către ANAF suma era imensă: peste 3 milioane de euro!

Un alt club care a avut un an 2025 foarte bun din punct de vedere financiar e Universitatea Craiova. Dar în punctajul financiar e chiar departe de U Cluj și FCSB. A fost creditat de FRF cu doar 66 de puncte, cu peste 20% sub gruparea din Cluj antrenată de Cristiano Bergodi.

Universitatea Cluj e singurul club care accesează bani publici și care stă foarte bine financiar. În 2025, echipa s-a ales cu 2,7 milioane de euro din partea Primăriei lui Emil Boc.

Politica de management a Universității Cluj a fost însă ca procentul banilor de la autoritatea locală să nu treacă niciodată de 30%, tocmai pentru ca un eventual blocaj al acestor sume, cauzat de întârzierea votării bugetului local, a plăților sau din alte motive, să nu dăuneze activității curente a clubului.

Cum arată, procentual, veniturile lui U Cluj

  • Autoritatea locală: 28%
  • Drepturi TV: 24%
  • Sponsorizări: 23,5%
  • Bilete la meciuri: 10,5%
  • Bani de la UEFA: 7%
  • Vânzări de jucători: 1%
  • Alte venituri: 6%
34
de puncte are Dinamo în urma procesului de evaluare financiară realizat de FRF, e la același nivel cu UTA

U Cluj, abia pe locul 6 în topul bugetului salarial

Deși e pe primul loc, la egalitate cu Universitatea Craiova, și va disputa marți seară și semifinala Cupei României, U Cluj nu se află în top 5 cluburi cu cel mai mare buget salarial pe anul 2025.

Conform rapoartelor financiare ale tuturor echipelor, pe anul trecut, U Cluj pe pe poziția a 6-a la acest capitol.

Top bugete cheltuieli cu angajații în 2025:

  1. FCSB - 14,2
  2. Rapid - 10,2
  3. Craiova - 9,5
  4. CFR - 9,3
  5. Dinamo - 7,7
  6. U Cluj - 6,6
  7. Farul - 6,2
  8. Petrolul - 5,7
  9. Botoșani - 5,6
  10. Csikszereda - 5,1

* sumele sunt exprimate în milioane de euro

