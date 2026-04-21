„Sunt încrezător” Reacția Unirii Slobozia după ce clubul nu a obținut licența pentru Liga 1: „Au mai fost probleme și s-au rezolvat”

Ilie Lemnaru, președintele clubului Unirea Slobozia, a reacționat după ce ialomițenii nu au primit licența pentru participarea în sezonul viitor din Liga 1.

Luni, echipa antrenată de Claudiu Niculescu a primit o veste neașteptată.

Unirea Slobozia nu a reușit să treacă cu brio prima etapă a procesului de licențiere, deoarece nu a îndeplinit punctajul minim din cauza unor deficiențe la nivelul academiei de copii și juniori.

Ilie Lemnaru: „Eu sunt încrezător că vom lua licența”

Ilie Lemnaru a explicat că a depus, marți, documentele necesare pentru obținerea licenței și este încrezător că Unirea Slobozia o va primi, în cele din urmă.

„Am încărcat documentele. Azi (n.r. marți) este ultima zi în care se pot încărca pentru toate licențele. Sunt termene pe care trebuie să le respectăm. Ce pot să spun acum? Documentele se depun în platforma creată de FRF.

Sunt mai multe lucruri care s-au băgat după primul termen. Noi am avut și problema cu stadionul, am primit licența mai târziu și unele documente s-au depus mai târziu. Așteptăm acum o decizie din partea Comisiei de la FRF.

Când te duci să susții licența finală atunci se dă verdictul. Au mai fost probleme și în anii trecuți la alte echipe și s-au rezolvat. Eu sunt încrezător că vom lua licența”, a declarat Ilie Lemnaru, conform digisport.ro.

Cu patru etape rămase până la finalul sezonului, Unirea Slobozia se află pe loc retrogradabil.

Ialomițenii ocupă locul 15, cu 19 puncte, la egalitate cu Hermannstadt, formație ce se află pe loc de baraj.

Pentru gruparea antrenată de Claudiu Niculescu urmează duelul cu Metaloglobus, programat luni, 27 aprilie, cu începere de la ora 17:30.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 5 33 8 UTA Arad 5 31 9 FC Botoșani 5 30 10 Oțelul Galați 5 27 11 Csikszereda 5 26 12 Petrolul 5 23 13 Farul 5 23 14 Hermannstadt 5 19 15 Unirea Slobozia 5 19 16 Metaloglobus 5 10

Citește și

