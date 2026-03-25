„Nu pot să plec ca un laș” Mircea Lucescu explică de ce a continuat la națională, în ciuda problemelor de sănătate: „M-aș fi retras, dar asta mi-a spus FRF”

Mircea Lucescu (80 de ani) a vorbit despre decizia de a rămâne selecționer al echipei naționale a României, în ciuda problemelor sale de sănătate.

Tehnicianul a vorbit despre ce-i așteaptă pe „tricolori” la Istanbul și le-a transmis un mesaj jucătorilor săi.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

La începutul lunii februarie, GOLAZO.ro relata că surse medicale autorizate descriau starea de sănătate a lui Mircea Lucescu drept „îngrijorătoare”, „complexă” și „gravă”.

Trei săptămâni mai târziu, FRF anunța că antrenorul va continua pe banca naționalei și la meciurile din play-off-ul de calificare pentru CM 2026.

Mircea Lucescu: „ M-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune”

Federația explica la acel moment că „avizul medical de la clinica de la Bruxelles confirmă faptul că Mircea Lucescu este apt pentru a își continua activitatea”, iar selecționerul a venit acum cu detalii. Spune că nu ar fi ținut morțiș să continue.

„Când medicii mi-au spus că pot continua să antrenez, m-am concentrat pe ceea ce trebuia să fac pentru România. Am vorbit cu Federația și mi-au spus că nu pot găsi o soluție pentru această situație.

Nu sunt în cea mai bună formă, așa că m-aș fi retras dacă ar fi existat o altă opțiune. Dar insist: nu pot să plec ca un laș. Trebuie să credem în șansa noastră de a ne califica”, a declarat Lucescu pentru The Guardian.

Am simțit că era de datoria mea să preiau conducerea echipei naționale. Era datoria mea pentru tot ce mi-a oferit fotbalul românesc de-a lungul timpului. Nu a fost niciodată vorba de bani, de o altă medalie. Am destule trofee. Speram să contribui la schimbarea modului în care funcționează fotbalul românesc la nivel mental. Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu: „Va trebui să le explic băieților ce îi așteaptă”

Meciul cu Turcia, semifinala barajului de calificare la CM 2026, se va disputa pe stadionul lui Beșiktaș, iar selecționerul se așteaptă ca fanii gazdelor să pună o presiune sufocantă pe „tricolori”.

„Vom juca într-o atmosferă imposibilă. O cunosc la perfecție: stadionul de acasă al lui Beșiktaș. Când am părăsit clubul, mai aveam doi ani de contract, dar am lăsat banii clubului cu angajamentul ferm că îi vor folosi pentru reconstrucția stadionului.

Este unul dintre cele mai bune stadioane în care am fost vreodată. Când cealaltă echipă are mingea, ei pun presiune. Și este o presiune extraordinară.

Nu știu dacă există vreun remediu pentru zgomotul pe care îl vor face. Va trebui să le explic băieților mei, celor care nu au jucat în Turcia, ce îi așteaptă”.

Lucescu a antrenat doi ani pe Beșiktaș, între 2002 și 2004, și a cucerit titlul de campion la primul sezon cu alb-negrii.

Mircea Lucescu: „Nu poți construi nimic dacă ești înconjurat tot timpul de un mediu negativ”

Lucescu a vorbit și despre criticile adresate de români echipei naționale. Crede că acestea îi afectează pe jucători și, de multe ori, nu sunt justificate.

„Am fost foarte surprins să văd cât de mult s-au schimbat lucrurile de când m-am întors să antrenez România. E din ce în ce mai greu să mai primești laude în zilele noastre, nu-i așa?

Adică, vorbesc pe jumătate în glumă, dar cred că îmi doresc ca cei care ne critică să pună totul în context și să fie obiectivi, fără ură.

Vedem cum circulă știrile false în zilele noastre și cum influențează publicul. Ce era posibil acum 40 de ani nu mai este posibil acum, având în vedere tot ce s-a întâmplat cu tehnologia și mass-media.

Dar pur și simplu nu poți construi nimic dacă ești înconjurat tot timpul de un mediu negativ. Este imposibil”.

16 meciuri a adunat Mircea Lucescu în acest mandat la cârma naționalei: a înregistrat 11 victorii, o remiză și 4 înfrângeri

Mircea Lucescu: „Vreau ca naționala să fie mai presus de orice”

Selecționerul a dezvăluit ce pretenții are de la jucătorii care reprezintă țara.

„Am nevoie de jucători care să vină și să-și pună toată sufletul pe teren. Și nu am nevoie de ei pentru două ore sau pentru o zi sau două. Vreau ca echipa națională să fie mai presus de orice.

Îi sun des pe băieți și le spun să încerce să facă asta și aia. Pentru că nu am nevoie ca ei să alerge trei kilometri în timpul unui antrenament. În timpul unui meci, trebuie să alergi 11 kilometri!

Dacă nu joacă, le spun să se antreneze mai mult decât toți ceilalți. Să meargă într-o pădure, să meargă într-un parc, să alerge și să facă exerciții. Totul începe în creierul tău. În creierul tău îți stabilești premisele succesului sau eșecului. Discut mult cu ei. Mă întreabă în mod regulat cum mă simt. Îmi mulțumesc că rămân alături de ei.

În discuțiile tactice trebuie să fiu concis. În ultima vreme, jucătorii își pierd concentrarea la ședințe după aproximativ 10 minute. Trebuie să fii capabil să le spui ce este esențial în acele minute în care ai toată atenția lor”.

Sper ca jucătorii mei să trateze acest meci ca pe un moment care marchează un „înainte” și un „după”. Poate defini o generație. Ar fi o realizare extraordinară să ajungem la Cupa Mondială. Nu pentru mine, ci pentru România. Mircea Lucescu, selecționer România

