Presa din Turcia a analizat lotul naționalei României înainte de meciul decisiv de la Istanbul, din barajul pentru CM 2026. Ce s-a scris despre „tricolori”, mai jos.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Ce scrie presa din Turcia despre lotul naționalei: „Ar putea fi cel mai slab”

Cu o zi înaintea duelului direct, presa din Turcia a analizat lotul României.

„Fotbalul românesc a produs timp de mulți ani jucători importanți care au evoluat în ligile majore ale Europei. Drept urmare, au participat la turnee importante și au reușit rezultate surprinzătoare.

Cu toate acestea, generația actuală ar putea fi cel mai slab grup de jucători pe care l-au avut de multă vreme. În afară de Drăgușin, care joacă la Tottenham, nu există jucători din cele 5 mari ligi ale Europei (n.r. - în lotul României).

Portarul lui Celta Vigo, Radu, a cărui accidentare s-a dovedit a nu fi atât de gravă, ar putea fi al doilea nume din aceste ligi dacă va fi convocat”, au notat cei de la fanatik.com.tr.

Jurnaliștii turci par să fi uitat de fundașul dreapta Andrei Rațiu, care joacă pentru Rayo Vallecano, în La Liga.

FOTO. Ultimul antrenament al României înainte de plecarea în Turcia

„Ar fi o surpriză uriașă dacă am fi eliminați de România”

Presa turcă a vorbit și despre parcursul României din preliminariile pentru calificarea la Mondial. „Tricolorii” au terminat grupa H pe locul 3, cu 13 puncte.

„România a terminat în spatele Austriei și Bosniei în preliminariile pentru Cupa Mondială. Totuși, succesul lor în Liga Națiunilor le-a asigurat un loc la baraj. Și ei sunt conștienți că sunt inferiori din punct de vedere al calității, talentului și formei.

Aproape toți foștii jucători care și-au lăsat amprenta asupra fotbalului românesc au atras atenția asupra acestui lucru în declarațiile lor, subliniind că singura lor șansă este să lupte și să concureze mai mult decât Turcia”.

Turcii ar fi surprinși dacă ar fi eliminați de România la baraj, în contextul în care „tricolorii” au multe absențe în lot, precum Louis Munteanu, Marius Marin sau Denis Drăguș.

„Cea mai importantă armă a lor este extrema Dennis Man, care a avut un sezon bun la PSV. Se bazează foarte mult pe Stanciu în atac. Faptul că Radu Drăgușin, cel mai valoros jucător al lor, nu și-a recăpătat încă forma după o lungă accidentare este un avantaj semnificativ pentru noi.

Dacă portarul Radu, scos din lot din cauza accidentării, nu revine, este posibil ca trei dintre jucătorii care vor evolua împotriva noastră să nu aibă experiență la nivel internațional (n.r. - portarii Laurențiu Popescu, Marian Aioani și Cătălin Căbuz).

Turcia este favorită clară la calificare. Sincer, ar fi o surpriză uriașă dacă am fi eliminați de România în această situație. Mai mult, avem și susținerea fanilor noștri”, a mai notat presa din Turcia.

VIDEO. Arena pe care se va disputa barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0)

(Celta Vigo, 7/0) Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

(U Craiova, 0/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Cluj, 0/0) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Craiova, 50/2) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(FCSB, 26/5) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(Rapid, 5/0) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rapid, 2/0) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 6/0) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport