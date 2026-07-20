Transferul lui Salah, pus pe hold Anunțul făcut de președintele lui Beșiktaș: „Agentul și-a majorat comisionul la un procent incredibil” +36 foto
Mohamed Salah la Campionatul Mondial/ Foto: IMAGO
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Transferul lui Salah, pus pe hold Anunțul făcut de președintele lui Beșiktaș: „Agentul și-a majorat comisionul la un procent incredibil”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.07.2026, ora 11:29
alt-text Actualizat: 20.07.2026, ora 11:32
  • Serdal Adalı (62 de ani), președintele lui Beşiktaş, a dezvăluit că transferul lui Mohamed Salah (34 de ani) a fost pus în așteptare.
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Oficialul clubului turc a vorbit despre negocierile cu superstarul egiptean.

Adalı îl acuză pe agentul lui Salah că ar fi solicitat un comision mai mare, după ce jucătorul și-a dat acordul să semneze.

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Transferul lui Mohamed Salah la Beșiktaș, pus pe hold: „Agentul și-a majorat comisionul la un procent incredibil de 35%”

„Mohamed Salah s-a întâlnit personal atât cu Vincenzo Italiano, cât și cu directorul nostru sportiv și și-a dat acordul pentru transfer.

Cu toate acestea, imediat ce în presă au început să apară știri de genul «transferul este finalizat», impresarul și-a mărit pretențiile financiare.

Agentul și-a majorat comisionul la un procent incredibil de 35%. Din punctul nostru de vedere, un astfel de procent nu poate fi acceptat sub nicio formă. Nici nu credem că Salah este la curent cu aceste sume.

Din perspectiva noastră, un astfel de procent este inacceptabil în orice circumstanțe. Nici noi nu credem că Salah era conștient de aceste cifre”, a declarat Serdal Adalı, citat de fotomac.com.tr.

Mohamed Salah este liber de contract. Egipteanul s-a despărțit la finalul sezonului trecut de Liverpool, grupare unde a petrecut 9 ani.

În această perioadă, extrema dreaptă de 34 de ani a participat alături de naționala sa la Campionatul Mondial. Drumul Egiptului s-a oprit dramatic în sferturi.

Africanii au condus Argentina, scor 2-0 până în minutul 78, dar finalista ediției din acest an a întors incredibil rezultatul în favoarea sa.

FOTO. Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia

Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends
Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends

Galerie foto (36 imagini)

Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends Penalty-ul executat de Salah în meciul cu Australia. Foto: Captură „X”, @adjorNfriends
+36 Foto
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Salah s-a lansat în fotbalul mare în anul 2014, când Basel plătea două milioane și jumătate de euro pentru transferul său de la El Mokawloon.

  • Chelsea, Fiorentina, Roma și Liverpool sunt celelalte echipe pentru care a mai evoluat „Mo”.
22 de milioane de euro
este cota de piață a lui Mohamed Salah, conform Transfermarkt

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transfer BESIKTAS mohamed salah Serdal Adalı
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