De ce s-ar fi supărat, de fapt, rușii Motivul ascuns al furiei lor, după ce Emil Boc a interzis imnul și steagul Rusiei la Cluj. Ar avea legătură cu amanta lui Putin

Jurnalistul moldovean Vitalie Cojocari a analizat motivul real al indignării Rusiei, după ce Emil Boc (59 de ani), primarul din Cluj-Napoca, a anunțat că drapelul și imnul Rusiei nu vor fi folosite la Cupa Mondială de gimnastică ritmică, care s-a desfășurat în Transilvania.

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BTarena din Cluj a găzduit competiția internațională în perioada 26-28 iunie, însă Emil Boc a anunțat înainte de starul acesteia că nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară, decizie contrară celei luate de Federația Internațională.

Edilul a fost criticat dur de oficialii ruși, iar Ambasada Rusiei din România a informat că sportivii vor renunța la participare.

Care este motivul indignării Rusiei

Ziaristul Vitalie Cojocari susține că motivul principal al reacției furibunde a autorităților din Rusia ar avea legătură cu relația dintre liderul rus Vladimir Putin și Alina Kabaeva, campioană mondială, olimpică și europeană la gimnastică ritmică.

Aceasta s-ar afla într-o relație amoroasă cu Vladimir Putin, lucru despre care a scris prima dată jurnalistul rus Grigori Nekhoroshev în anul 2008.

Deși a divorțat în anul 2014 de fosta lui soție, Lyudmila Putina, liderul rus nu a confirmat niciodată presupusa relație cu Alina Kabaeva. Totuși, jurnaliștii ruși de investigație au aflat că cei doi ar avea doi copii pe care îi cresc la reședința prezidențială din Valdai, la jumătatea distanței dintre Moscova și Sankt Petersburg. Reședința de la Valdai este considerat, în acest moment, cel mai păzit loc din Rusia.

Mai mult, potrivit lui Vitalie Cojocari, statul rus a construit un centru uriaș de gimnastică la Soci, dorința fiind a Alinei Kabaeva, cea care îi și antrenează pe copii.

Competiția organizată la Cluj-Napoca ar fi fost primul mare turneu internațional pentru sportivele antrenate de Kabaeva, iar așteptările erau imense, cel mai probabil acesta fiind și motivul indignării rușilor, după decizia luată de Emil Boc.

„Când să înceapă Cupa Mondială de gimnastică ritmică, vine declarația lui Emil Boc.

«Nu voi permite intonarea imnului unui stat agresor la Cluj!»

Supărați, rușii au declarat că NU mai vin în România.

Nu doar că și-au retras sportivii de la Cupa Mondială. Au început să curgă reacții de profundă indignare și amenințări de la Moscova.

Mihail Degtiariov, ministrul rus al Sportului, a anunțat în direct la televiziunea rusă de stat că Moscova vrea să obțină retragerea dreptului României de a mai organiza vreodată competiții internaționale.

Spunea că vrea să dea o lecție României, dar și «voievozașilor locali». Se referea la Emil Boc.

Emil Boc a reacționat și a explicat din nou, când a fost de acord cu găzduirea competiției, nu i s-a spus că imnul Rusiei ar putea fi cântat la Cluj. Existau sancțiuni și ele urmează să fie păstrate.

«Nu se poate ca ziua să fii cu UE, iar noaptea să te culci în același pat cu Rusia», a spus Boc.

Purtătoarea de cuvânt MAE rus, Maria Zaharova a spus că «rusofobia alimentată în România în ultimii ani dă roade urâte și scoate la iveală dezordinea care domnește în România».

Nu știm la ce dezordine s-a referit Zaharova. A menționat doar că nici ea nu va lăsa lucrurile așa.

Dar de ce sunt rușii atât de supărați? De ce au reacționat așa de dur? De ce amenință cu sancțiuni? Este gimnastica ritmică sportul de bază în Rusia?

Răspunsul este simplu - Alina Kabaeva.

Alina Kabaeva, sportivă de gimnastică ritmică, a fost:

medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice în 2000

campioană olimpică în 2004 la individual compus

campioană mondială

campioană europeană

campioană a Rusiei.

Dar Kabaeva mai are o calitate. În 2008, jurnalistul rus Grigori Nekhoroshev, redactor-șef la Moskovskii Korespondent, scria că fosta gimnastă este într-o relație cu... Vladimir Putin”, scrie jurnalistul Vitalie Cojocari pe Facebook.

„Între timp, statul rus a construit pentru Kabaeva, la Soci, un centru uriaș de gimnastică numit «Grația Cerească».

Televiziunile rusești prezintă antrenamentele de aici, o prezintă și pe Kabaeva implicată și antrenând copii.

Competiția internațională de la Cluj ar fi fost prima mare ieșire în lume a sportivelor Alinei Kabaeva. Erau așteptări imense. Când colo... Emil Boc a refuzat imnul și drapelul Rusiei”, a continuat Cojocari.

Ce s-a întâmplat cu jurnalistul care a scris prima dată despre relația dintre Putin și Kabaeva

După publicarea, în 2008, a materialului în care a scris despre presupusa relație dintre liderul rus și fosta campioană olimpică la gimnastică ritmică, ziarul lui Grigori Nekhoroshev a fost închis rapid.

Ulterior, acesta a fost chemat la audieri la FSB (n.r. - Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse) și a fugit în exil. El și-a dobândit atunci reputația de „dușman personal al lui Putin”.

După plecarea din Rusia, Nekhoroshev s-a refugiat la Riga, în Letonia.

În urmă cu câteva zile, presa din Letonia a anunțat că Nekhoroshev a fost găsit mort pe 19 iunie, decesul fiind cauza de faptul că „a mâncat ciuperci otrăvite pe care le-a cules din curtea casei sale”.

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