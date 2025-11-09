O zi din viața Anei Barbosu VIDEO. Campioana europeană le arată fanilor ce face la faimoasa universitate Stanford din SUA

Gimnasta Ana Maria Barbosu (19 ani), campioană europeană la sol, a prezentat pe rețelele de socializare cum decurge o zi din viața ei din SUA.

Ana Maria Barbosu a plecat în California pentru a-și continua studiile la celebra universitate Stanford. Medaliata cu bronz de la JO Paris 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari.

O zi din viața Anei Barbosu

Gimnasta în vârstă de 18 ani a postat un videoclip pe TikTok în care le arată fanilor ce face ea într-o zi obișnuită.

La 06:30, Ana Maria Barbosu merge la antrenamentul de dimineață, acolo unde stă până în jurul orei 08:00.

De acolo, gimnasta româncă pleacă cu bicicleta către Universitatea Stanford. Jumătate de oră mai târziu, Ana Maria servește micul-dejun la cantina universității, în timp ce repetă ce-a învățat pentru cursuri.

Cursurile încep la ora 09:30 și se termină în jurul orei 13:00.

Apoi, românca se pregătește pentru sală. După ce își termină antrenamentul, Ana Maria Barbosu merge din nou la cursuri. Gimnasta își încheie programul la ora 22:00.

Ana Maria Barbosu a ratat Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta, care s-au desfășurat în perioada 19-25 octombrie 2025, din cauză că este plecată în SUA.

Sabrina Voinea și Denisa Golgotă au reprezentat România în finalele de la sol, însă nu au reușit să obțină nicio medalie după ce s-au clasat pe locurile 4, respectiv 7.

Ana Barbosu, campioană europeană la sol

Ultima competiție în care Ana Barbosu a participat a fost la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică de la Leipzig din luna mai a acestui an.

În cadrul Europenelor, sportiva a câștigat 4 medalii, printre care și aurul în finala de la sol.

Calificată în finală de pe locul al doilea, Bărbosu nu a avut nicio emoție în ultimul act.

Evoluția sa a fost notată cu 13.833 și i-a asigurat aurul european și o nouă medalie pentru delegația tricoloră.

La Europenele de la Leipzig, Ana Barbosu a mai cucerit medalia de argint în finala de la bârnă, dar și argintul la paralele și bronzul în finala de la individual compus.

