O zi din viața Anei Barbosu VIDEO. Campioana europeană le arată fanilor ce face la faimoasa universitate Stanford din SUA +4 foto
Ana Maria Barbosu
Gimnastica

O zi din viața Anei Barbosu VIDEO. Campioana europeană le arată fanilor ce face la faimoasa universitate Stanford din SUA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 17:04
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 17:10
  • Gimnasta Ana Maria Barbosu (19 ani), campioană europeană la sol, a prezentat pe rețelele de socializare cum decurge o zi din viața ei din SUA.

Ana Maria Barbosu a plecat în California pentru a-și continua studiile la celebra universitate Stanford. Medaliata cu bronz de la JO Paris 2024 a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari.

Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație
Citește și
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație
Citește mai mult
Club din România, pedepsit de FIFA Are interdicție la transferuri! Este a treia echipă din Liga 1 în această situație

O zi din viața Anei Barbosu

Gimnasta în vârstă de 18 ani a postat un videoclip pe TikTok în care le arată fanilor ce face ea într-o zi obișnuită.

La 06:30, Ana Maria Barbosu merge la antrenamentul de dimineață, acolo unde stă până în jurul orei 08:00.

De acolo, gimnasta româncă pleacă cu bicicleta către Universitatea Stanford. Jumătate de oră mai târziu, Ana Maria servește micul-dejun la cantina universității, în timp ce repetă ce-a învățat pentru cursuri.

Cursurile încep la ora 09:30 și se termină în jurul orei 13:00.

Apoi, românca se pregătește pentru sală. După ce își termină antrenamentul, Ana Maria Barbosu merge din nou la cursuri. Gimnasta își încheie programul la ora 22:00.

@barbozaur Yay, my first daily vlog #venomvoice #studentathlete #fyp ♬ The Sweet Escape by Gwen Stefani ft. Akon - ☆ Audios ☆

Ana Maria Barbosu a ratat Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta, care s-au desfășurat în perioada 19-25 octombrie 2025, din cauză că este plecată în SUA.

Sabrina Voinea și Denisa Golgotă au reprezentat România în finalele de la sol, însă nu au reușit să obțină nicio medalie după ce s-au clasat pe locurile 4, respectiv 7.

Ana Barbosu, campioană europeană la sol

Ultima competiție în care Ana Barbosu a participat a fost la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică de la Leipzig din luna mai a acestui an.

În cadrul Europenelor, sportiva a câștigat 4 medalii, printre care și aurul în finala de la sol.

Calificată în finală de pe locul al doilea, Bărbosu nu a avut nicio emoție în ultimul act.

Evoluția sa a fost notată cu 13.833 și i-a asigurat aurul european și o nouă medalie pentru delegația tricoloră.

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg

Galerie foto (4 imagini)

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
+4 Foto
labels.photo-gallery

La Europenele de la Leipzig, Ana Barbosu a mai cucerit medalia de argint în finala de la bârnă, dar și argintul la paralele și bronzul în finala de la individual compus.

Citește și

FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”
Superliga
15:44
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”
Citește mai mult
FCSB, sătulă de deplasări Bîrligea și Olaru, mesaj clar înainte de meciul de la Sibiu: „Foarte greu”
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”
Superliga
14:47
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”
Citește mai mult
„Fudulia e contagioasă în zona aia” Andrei Nicolescu, despre acuzațiile grave lansate de Ilyeș, după Dinamo - Csikszereda: „Am rămas șocat. E stupefiant”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
Generația Z, marea surpriză din sondajul INSCOP: Tinerii preferă două partide care până recent nu existau. Al doilea partid preferat este unul din afara Parlamentului – explicațiile unui sociolog
SUA stanford gimnastica ana maria barbosu studii
Știrile zilei din sport
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Superliga
09.11
„Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Citește mai mult
 „Să vină singur la București!” Becali, critici dure pentru Bîrligea + l-a luat în colimator și pe MM: „E indisciplină. Jucătorii sunt prea prieteni cu el”
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Superliga
09.11
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
Citește mai mult
Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Superliga
09.11
„Pe drumul meu” Mesajul dinamovistului Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Citește mai mult
„Pe drumul meu”  Mesajul dinamovistului  Cătălin Cîrjan, după critici și neconvocarea la națională + Ce spune Kopic despre situația sa
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Campionate
09.11
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Citește mai mult
Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
Dan Udrea Argumentul șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu
15:46
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
„Să nu fim lacomi cu România!” Un nume mare al Bosniei îi avertizează pe compatrioți: „Ne poate costa”. Ce zice de „tricolori”
14:40
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
Când va avea Craiova alt antrenor Rotaru și Felgueiras au stabilit  variantele pentru înlocuirea lui Rădoi: „Un profil la care nu vă așteptați”
13:26
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
RĂDOI NU MAI E ANTRENOR LA CRAIOVA! Rotaru a făcut anunțul: „Aseară și-a luat la revedere de la jucători”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Top stiri din sport
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Superliga
09.11
„Rezultat mincinos” Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
Citește mai mult
„Rezultat mincinos”  Rădoi, extrem de supărat după înfrângerea cu UTA: „Deja sunt prea multe meciuri” + Contre cu reporterii de la stadion
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Superliga
09.11
Târnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
Citește mai mult
T&acirc;rnovanu, out! Motivul pentru care portarul FCSB-ului a fost scos din lot
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Superliga
09.11
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
Citește mai mult
„Cu ce am fost obraznic?” Louis Munteanu, despre negocierile cu FCSB și faptul că Becali i-a închis telefonul: „Păi, ce, trebuia să mă duc pe condițiile alea?”
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Superliga
09.11
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”
Citește mai mult
VAR, inutil la Clinceni FOTO: Liniile nu au putut fi trasate la golul marcat de CFR Cluj! Decizia din teren a stârnit furia suporterilor: „Hoții!”

Echipe/Competiții

fcsb 67 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 20 rapid 7 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share