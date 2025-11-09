„Trebuie să investim în România!” Mario Camora, despre golul controversat marcat de CFR Cluj: „Infrastructura în stadioane este...”

Unirea Slobozia - CFR 0-1. Mario Camora (38 de ani), căpitanul clujenilor, a vorbit despre golul controversat marcat de clujeni.

La golul marcat de Andrei Cordea în minutul 42, sistemul VAR nu a putut interveni pentru a verifica posibila poziție de ofsaid din faza premergătoare.

Experimentatul jucător, cu prezențe la naționala României, spune că sunt necesare investiții în modernizarea stadioanelor, pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

Unirea Slobozia - CFR 0-1 . Mario Camora: „Trebuie să investim mai mult în stadioane”

Cordea se afla la distanță de Șerbănică în momentul în care a fost trimisă mingea de Matei Ilie, însă poziția sa ar fi putut fi considerată regulamentară dacă a fost ținut în joc de Andrei Dorobanțu.

Golul a fost validat de „central”, iar faza a fost ulterior verificată în camera VAR. Totuși, din cauza condițiilor tehnice de pe stadion, sistemul nu a putut trasa liniile de ofsaid.

Arbitrul ne-a spus că decizia de pe teren nu a fost ofsaid. Ne-a zis că la VAR nu se poate trage linia cum trebuie și că rămâne decizia arbitrului. Nu știu dacă era ofsaid sau nu, nu am văzut faza. Mario Camora

Cei aproximativ 350 de suporteri ai Sloboziei au început să scandeze „Hoții!” după validarea golului, iar jucătorii ialomițeni au fost descumpăniți.

„E normal, când primești gol așa... și noi am primit acum 2-3 etape pentru un călcâi al meu, un centimetru, doi centimetri, nu mai știi ce să zici. Astăzi la fel.

Infrastructura din stadioanele noastre... trebuie să investim mai mult în stadioane. Dacă ai un stadion... (n.r. -mai modern) cu siguranță VAR ar fi putut să pună liniile ca lumea.

Asta este, trebuie să învățăm și să investim în fotbalul românesc”, a spus Camora, la Prima Sport.

Mario Camora: „Să nu ne îmbătăm cu apă rece”

Cu Daniel Pancu la debut pe banca tehnică, clujenii au obținut a treia victorie din acest sezon.

„Să nu ne îmbătăm cu apă rece, a fost numai o victorie, acum trebuie să ne odihnim. Jucătorii care merg la națională să facă o treabă bună, să vină sănătoși, iar noi, cei care rămânem, să ne antrenăm bine și să înțelegem ce vrea Mister Pancu de la noi.

Trebuie să rămânem precauți, pentru că nu suntem în poziția în care ne dorim, poate e o descătușare din partea noastră, dar a fost numai o victorie”, a mai spus Mario Camora

