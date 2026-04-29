"Politicul nu are ce căuta în sport" Deputatul PNL exultă după ce „Legea Novak" a fost respinsă: „Populismul extremiștilor de la AUR a fost demontat!"
Ionuț Stroe/ Foto: Facebook @Ionuț Stroe
alt-text Publicat: 29.04.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 29.04.2026, ora 19:08
  • Ionuț Stroe, fostul ministru al Tineretului și Sportului, a reacționat după ce Curtea Constituțională a României (CCR), a respins „Legea Novak”.

Actual deputat PNL, Ionuț Stroe a dus o luptă continuă în ultimele luni împotriva „Legii Novak”, care urma să impună cluburilor ca măcar 40% dintre sportivii prezenți pe teren să fie români.

Miercuri, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis ca legea să fie respinsă și să fie catalogată drept una neconstituțională.

Ionuț Stroe, după ce „Legea Novak” a fost respinsă: „Politicul nu are ce căuta în sport”

La scurt timp după hotărârea CCR, Stroe a reacționat printr-un amplu mesaj pe rețelele de socializare, afirmând că este o victorie mare pentru sportul românesc.

„Victorie pentru sport! Populismul extremiștilor de la AUR a fost demontat!

Decizia Curții Constituționale este o veste foarte bună pentru sportul românesc.

CCR a stabilit cu un vot de 8 la 1 că legea care introducea discriminări pe criterii de cetățenie în competițiile sportive este neconstituțională, punând astfel capăt unei inițiative populiste a AUR care ar fi slăbit campionatele și ar fi făcut mai mult rău exact cluburilor românești pe care pretindea că le protejează.

Am votat împotriva acestei legi în Parlament și i-am trimis Președintelui Nicușor Dan un memoriu semnat de multe cluburi importante din sportul românesc prin care i-am cerut acestuia să sesizeze CCR.

M-am alăturat demersului Președintelui printr-un memoriu «amicus curiae» transmis CCR.

Decizia de azi confirmă poziția corectă și europeană, împărtășită de multe cluburi importante afectate de această lege din sportul românesc, pe care am avut-o atunci legea a fost trecută prin Parlament.

Este rezultatul unui demers comun! Politicul nu are ce căuta în sport și în vestiarele echipelor!

Singurul criteriu după care se construiesc echipele în sport este valoarea, iar asta se face printr-o competiție reală, nu prin cote stabilite populist de politicieni prin legi. Avem nevoie de cluburi și campionate românești puternice și competitive.

Jucătorii români vor crește în valoare prin investiții în sport, prin pregătire temeinică, prin academii performante, prin sprijin financiar și logistic din partea statului, nu prin texte de lege.

Sportul românesc rămâne conectat la principiile europene de funcționare.

Decizia CCR menține România în linie cu regulile europene ale sportului: competiții deschise, corecte și fără discriminări pe criterii de cetățenie.

Le mulțumesc tuturor celor din lumea sportului care au susținut acest demers și care au apărat principiul competiției corecte”, se arată în postarea lui Ionuț Stroe de pe Facebook.

Ce presupunea „Legea Novak”

Inițiativa, plecată de la fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, presupunea ca fiecare club sportiv să utilizeze un procent de minimum 40% sportivi români pe teren, în fiecare sport de echipă.

Federațiile urmau să-și rezerve dreptul de a stabili cum vor aplica legea, în funcție de sport și regulament.

„Legea Novak” ar fi urmat să intre în vigoare începând cu sezonul 2026-2027, potrivit proiectului de lege.

Șapte cluburi din Liga 1 au semnat petiția împotriva „Legii Novak”

  • Universitatea Craiova - Mihai Rotaru, Președinte CA Universitatea Craiova;
  • CFR Cluj - Iuliu Mureșan, președinte;
  • Dinamo - Andrei Nicolescu, președinte;
  • FCSB - Mihai Stoica, Președinte CA;
  • Oțelul Galați - Cristian Munteanu, președinte;
  • FC Botoșani - Valeriu Iftime, patron FC Botoșani;
  • Rapid - Dan Șucu, acționar majoritar;
  • CSM București - Iulian Pâslaru, director general;
  • Cristi Balaj - fost arbitru internațional și președinte de club;
  • Vlad Enăchescu - jurnalist și team manager.

