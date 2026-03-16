Coșmar pentru Kovtalyuk! FOTO: Autogol și eliminare în doar 4 minute pentru atacantul de la FC Botoșani

FC Botoșani - Unirea Slobozia. Mykola Kovtalyuk (30 de ani) a avut o repriză de coșmar în primul meci din play-out.

Atacantul ucrainean a înscris în propria poartă, iar după scurt timp a văzut și cartonașul roșu, chiar la prima partidă a lui Marius Croitoru la revenirea pe banca moldovenilor.

FC Botoșani - Unirea Slobozia. Autogol și eliminare pentru Mykola Kovtalyuk

În minutul 34, la o lovitură liberă a celor de la Unirea Slobozia, la scorul de 1-1, Diaw a trecut pe sub minge la centrarea lui Yanakov și l-a păcălit pe ucrainean.

Mingea s-a lovit apoi de piciorul acestuia și a intrat în propria poartă, fără speranțe pentru portarul Anestis.

După doar minute, Kovtalyuk are un gest imprudent în careul Sloboziei, unde îl lovește cu cotul pe Espinosa, în timpul unui atac al echipei sale.

Inițial, arbitrul Marcel Bîrsan nu a observat faultul și a lăsat jocul să continue.

Ulterior, i-a fost atrasă atenția din camera VAR, a revăzut faza la monitorul de la marginea terenului și i-a arătat apoi cartonașul roșu atacantului de la Botoșani, după alte două minute.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport