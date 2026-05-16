„A fost sesizat Parchetul” Președintele FRG vine cu lămuriri în «cazul Cameliei Voinea». Ioan Suciu: „Federația nu poate face cercetări penale”
Camelia Voinea, medalion, și Ioan Suciu, președintele FRG. Foto: capturi Facebook/FRG, YouTube/SportGym
Special

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 13:08
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 13:09
  • Ioan Suciu, 48 de ani, spune că e obligația instituției pe care o conduce să sesizeze organele abilitate ale statului atunci când există posibilitatea „unor fapte de natură penală”.
  • Preșdintele Federației Române de Gimnastică e de părere că demersurile jurnalistice care dezvăluie abuzuri, ca în cazul Cameliei Voinea, sunt „până la un punct, legitime și binevenite”.
  • Camelia Voinea, 56 de ani, s-ar putea alege cu dosar penal și în alt caz, cel al plăților ilegale efectuate de clubul CS Farul Constanța în contul ei.

Camelia Voinea a fost suspendată temporar de Federația Română de Gimnastică, care i-a interzis, se arată într-un comunicat, să mai participe „la toate activitățile desfășurate sub egida Federației Română de Gimnastică”.

De asemenea, surse din Agenția Națională pentru Sport au declarat pentru GOLAZO.ro că dosarul rezultat în urma controlului efectual de Corpul de Control al președintelui ANS, Bogdan Matei, la clubul CS Farul Constanța, a fost trimis către DNA și DIICOT.

În urma acestui control s-au descoperit plăți ilicite către antrenoarea Camelia Voinea, însumând 153.031 ron. Mama Sabrinei Voinea a refuzat să dea înapoi banii la solicitarea președintelui de la Farul Constanța, Aurelian Arghir. Mai multe detalii AICI.

„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina" Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca"
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”
„Vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina” Camelia Voinea contestă decizia FRG și lansează acuzații dure: „Au vrut să-mi fure munca”

Ioan Suciu: „Am sesizat Parchetul”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Ioan Suciu, președintele FRG, pentru a afla ce înseamnă, pe mai departe, suspendarea temporară a Cameliei Voinea, antrenoarea care și-a abuzat fata, pe Sabrina, când aceasta era mai tânără, conform clipurilor prezentate în exclusivitate de site-ul nostru. Voinea a fost acuzată de mai multe gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale.

  • Întrebările adresate lui Ioan Suciu au fost trimise pe WhatsApp, iar răspunsurile au venit în aceeași formă.

Bună ziua. De ce a durat atât de mult întrunirea Comisiei de Disciplină?

Nu știu dacă putem vorbi neapărat despre mult sau puțin. Încă de la început, în momentul constituirii Comisiei de Disciplină, am solicitat ca analizarea sesizărilor, verificarea probelor și audierea declarațiilor să se facă cu maxim profesionalism și obiectivitate.

Am cerut rigoare, răbdare și decizii fundamentate. Nu am pus presiune pe comisie, nu am intervenit în niciun fel și nu am încercat să grăbim procedura. Din contră, am vrut să ne asigurăm că nu luăm decizii pripite sau greșite.
Trebuie înțeles că discutăm despre măsuri care pot avea implicații importante, inclusiv juridice și profesionale. În astfel de situații este esențial ca fiecare aspect să fie verificat cu atenție și responsabilitate.

Ce instituții abilitate ale statului a sesizat sau urmează să sesizeze FRG?

Având în vedere că anumite aspecte analizate au indicat posibile fapte care pot intra sub incidența legii penale, Comisia de Disciplină și-a declinat competența și a propus Comitetului Executiv al FRG sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Este o obligație legală să fie sesizate organele abilitate atunci când o instituție sau o persoană ia cunoștință despre posibila existență a unor fapte de natură penală.

Federația nu poate face cercetări penale și nici expertize tehnice de specialitate (avocații Cameliei Voinea au contestat veridicitatea probelor video), motiv pentru care astfel de aspecte trebuie analizate de instituțiile competente ale statului.

E greşită (n.r. decizia de suspendare temporară). Pentru că sunt persoane care au vrut să-mi fure munca. Aici s-a urmărit asta şi vor să mi-o ia cu japca pe Sabrina, care e lângă mine şi poate să declare oricând că nu lucrează cu altcineva şi că doar mama ei a fost o campioană şi are studiul pe care îl are. Camelia Voinea, pentru Observator

În comunicat se vorbește despre o „suspendare temporară”. Dacă, ipotetic, instituțiile statului vor concluziona că Voinea este vinovată, FRG o poate suspenda definitiv?

Aici trebuie făcută o distincție foarte clară între două paliere diferite.
Primul este cel al răspunderii penale, atunci când există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. În acest cadru vorbim fie despre existența unei răspunderi penale stabilite de instanțele competente, fie despre nevinovăție.

Al doilea palier este cel disciplinar și etic, care ține de respectarea regulamentelor, statutului și normelor interne ale federației. Măsura suspendării temporare a fost propusă în contextul existenței mai multor sesizări privind comportamente și atitudini care, dacă se confirmă, pot constitui abateri disciplinare. În funcție de concluziile procedurilor aflate în desfășurare și de eventualele constatări ale autorităților competente, federația va analiza toate măsurile prevăzute de regulamentele proprii și cele internaționale.

Ioan Suciu: „GEF s-a interesat de caz”

Există surse care susțin că Voinea ar fi intrat și în atenția DNA în legătură cu anumite plăți făcute de clubul Farul Constanța. Ați fost informat despre acest aspect?

Aici discutăm deja despre un alt subiect, distinct de procedura disciplinară aflată în desfășurare în cadrul FRG. Dacă îmi permiteți, nu aș dori să comentez informații care țin de eventuale investigații sau speculații apărute în spațiul public.

Gymnastics Ethics Foundation s-a implicat în cazul Cameliei Voinea? A primit FRG, așa cum susțin sursele noastre, o scrisoare din partea GEF?

Există o corespondență și o comunicare activă între Federația Română de Gimnastică și Gymnastics Ethics Foundation. Au existat mai multe solicitări de informații și clarificări din partea GEF, iar FRG a răspuns cu celeritate și transparență tuturor solicitărilor primite.
Este firesc ca organismele internaționale preocupate de etica și protecția sportivilor să urmărească astfel de situații, iar noi considerăm că dialogul instituțional și cooperarea cu organismele internaționale reprezintă un lucru normal și necesar.

Gymnastics Ethic Foundation a avut cazul, cu toate mărturiile fetelor, cu datele din presă, în față. Înțeleg că a sosit o scrisoare pe masa domnului Suciu în care se cerea acțiune. În caz contrar, se putea vorbi despre o dezafiliere a FRG de la Federația Internațională de Gimnastică (n.r. FIG). Surse FRG pentru GOLAZO.ro

Ce ați simțit, ca fost sportiv, când ați văzut imaginile în care Camelia Voinea interacționează cu Sabrina?

De când am fost ales președinte al Federației Române de Gimnastică și am preluat această responsabilitate, am încercat, chiar dacă nu este întotdeauna ușor, să nu mă las influențat de emoții, relații personale sau percepții subiective.

Rolul meu este să mă raportez la fapte, la proceduri și la responsabilitatea instituțională pe care o am. Dacă acuzațiile formulate se dovedesc întemeiate, atunci discutăm despre abateri care trebuie tratate cu maximă seriozitate și obiectivitate. Indiferent de percepții personale sau simpatii/antipatii.

În același timp, trebuie să recunoaștem că sportul de performanță s-a schimbat foarte mult. Anumite metode sau tehnici de antrenament care acum 10-20 de ani erau considerate normale sau eficiente sunt privite astăzi diferit și, în unele cazuri, pot fi considerate nepotrivite sau chiar nocive din perspectiva protecției sportivilor.

Ioan Suciu: „Demersurile jurnalistice sunt binevenite”

Credeți că ancheta GOLAZO.ro ajută sportul românesc sau riscă să îndepărteze copiii de gimnastică?

Orice demers jurnalistic sau al oricărei alte entități care semnalează posibile ilegalități, abuzuri sau comportamente necorespunzătoare e, până la un punct, legitim și binevenit, atât timp cât sunt respectate drepturile fundamentale ale tuturor persoanelor implicate, inclusiv dreptul la viață privată și la un proces echitabil. De aceea am insistat și în comunicatul FRG asupra nevoii de echilibru și responsabilitate în abordarea acestui subiect.

Ideal ar fi ca eventualele abuzuri, comportamente discriminatorii, situații de bullying sau alte derapaje să fie identificate și gestionate rapid prin mecanismele interne ale cluburilor și federațiilor, fără să fie nevoie să se ajungă în spațiul public sau la intervenția unor entități externe.
Însă, atunci când mecanismele interne nu funcționează eficient sau nu sunt activate la timp, apelul la presă sau la alte forme externe de sprijin poate deveni justificat. În același timp, cred că e important ca procedurile instituționale și legale să primeze.

Ce poate face FRG pentru ca astfel de episoade să nu se mai repete? Sunt cursurile de safeguarding o soluție?

Federația Română de Gimnastică are în vedere consolidarea și eficientizarea mecanismelor de safeguarding, în acord cu standardele internaționale aplicate astăzi în sportul de performanță.

Concret, vorbim despre dezvoltarea unor mecanisme clare și accesibile de raportare a situațiilor care pot ridica suspiciuni privind comportamente nepotrivite, abuzive sau care pot afecta echilibrul emoțional și siguranța sportivilor. Aceste sesizări trebuie să poată fi făcute într-un mod sigur, confidențial și fără teama unor consecințe pentru sportivi.

Ne dorim să construim o cultură a prevenției, nu doar a reacției. Cu toții trebuie să ne cunoaștem drepturile, dar și obligațiile În același timp, este foarte important să înțelegem că safeguarding-ul nu înseamnă demonizarea antrenorilor sau eliminarea exigenței din sportul de performanță. Performanța presupune disciplină, rigoare și muncă intensă, dar toate acestea trebuie să existe într-un climat bazat pe respect, echilibru și protecția sportivilor.

Au existat, și există, suspiciuni legate și de comportamentul domnului Forminte (n.r. noul antrenor al lotului național feminin de gimnastică). Ați discutat cu dumnealui despre acest aspect?

Mandatul meu la conducerea FRG a început în august 2025, când formula noului CEX a fost validată de către Tribunalul Municipiului București, iar, în mod firesc, analiza noastră s-a concentrat în primul rând asupra sesizărilor și situațiilor apărute în această perioadă.

În ceea ce privește eventuale situații anterioare anului 2025, nu pot spune că am identificat până în acest moment documente oficiale sau proceduri disciplinare care să conțină astfel de acuzații. Evident, dacă vor exista sesizări concrete sau elemente oficiale care necesită analiză, ele vor fi tratate cu aceeași seriozitate și obiectivitate.

DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta"
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
DNA, pe urmele Cameliei Voinea! Antrenoarea Sabrinei Voinea e protagonista unui dosar trimis de ANS la Direcția Națională Anticorupție. Surse GOLAZO.ro: „Se putea evita asta”
„Am vrut să mă sinucid"  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
23:51
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea

suspendare dna Ioan Suciu camelia voinea sabrina voinea
„La 8 dimineața eram beat la antrenament" Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi"
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
