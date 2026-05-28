Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) este acuzat că a beneficiat de tratament preferențial în meciul cu Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #49 ATP) din turul al doilea de la Roland Garros.

Liderul clasamentului ATP a pierdut în mod surprinzător meciul de la Paris, cu scorul de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6.

Sinner s-a confruntat cu probleme mari din cauza căldurii sufocante din timpul partidei, lucru care i-a permis lui Cerundolo să câștige și să se califice în turul al treilea.

Jannik Sinner, acuzat că a trișat în meciul cu Juan Manuel Cerundolo

Până la un anumit punct, Sinner a controlat categoric partida, reușind să câștige primele două seturi cu 6-3 și 6-2. Italianul conducea cu scorul de 5-1 în setul al treilea, dar a întâmpinat mai multe probleme din cauza caniculei.

Sinner a acuzat amețeli și a fost auzit spunând că „îi vine să vomite”, motiv pentru care a părăsit terenul pentru a fi consultat în interiorul arenei, acolo unde există aer condiționat.

În timp ce italianul era consultat de staff-ul medical, arbitrul partidei i-a transmis lui Juan Manuel Cerundolo că lui Sinner i se verifică tensiunea arterială.

Liderul mondial a revenit pe teren, dar jocul său a avut de suferit, iar Cerundolo a profitat și a câștigat partida.

Fostul tenismen Jim Courier, care a câștigat de două ori Roland Garros, în 1991 și 1992, a criticat faptul că Jannik Sinner a părăsit terenul pentru a primi îngrijiri medicale.

„Este nedrept pentru Cerundolo. Nu este vorba despre o accidentare. Ar trebui sancționat pentru asta! E clar că are crampe.

Regulile sunt încălcate în favoarea jucătorilor de top. Nu-mi poate spune nimeni că trebuia scos de pe teren doar ca să fie consultat. Este absurd”, a spus Jim Courier, conform dailymail.com.

La rândul său, comentatorul TNT Sports Tim Henman a precizat că italianul ar trebui sancționat pentru că a întârziat jocul.

„Dacă este evaluat pentru o accidentare care necesită intimitate, de exemplu o problemă musculară la nivel inghinal și trebuie să-ți dai hainele jos, atunci da, e normal să iasă de pe teren. Dar în situația asta, să stea zece minute într-o cameră cu aer condiționat… Nu pare corect.

El întârzie jocul, iar pentru asta ar trebui să primească avertisment. Dacă ai deja un avertisment pentru asta, poți pierde primul serviciu sau chiar un punct de penalizare.

Arbitrul nu ar trebui să coboare de pe scaun pentru astfel de situații. Nu este responsabilitatea lui, ci a jucătorului. Nu văd de ce ar trebui să beneficieze de o cameră cu aer condiționat”, a precizat Tim Henman.

🤳 Así se vio desde pista el hundimiento de Sinner a causa del calor y los problemas físicos#RolandGarros

Jannik Sinner: „Nu mă simțeam prea bine când m-am trezit dimineață”

După meci, Sinner a explicat că a întâmpinat probleme de dinaintea meciului și a subliniat că nu crede că a pierdut din cauza căldurii.

„M-am trezit dimineață și nu mă simțeam prea bine, iar apoi pur și simplu am cedat complet”, a declarat Sinner.

„Nu am avut deloc energie astăzi. A fost cald, dar suportabil. Nu pot spune că eram pe moarte din cauza căldurii. Acum chiar am nevoie de puțină pauză”, a continuat italianul.

Temperatura de la Paris la începutul meciului era de 29 de grade Celsius, dar a ajuns la 33 de grade pe parcursul partidei.

În următorul tur, Juan Manuel Cerundolo va da peste învingătorul partidei dintre Martin Landaluce (#69 ATP) și Vit Kopriva (#66 ATP).

4 titluri de Grand Slam a cucerit Jannik Sinner în carieră: Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), Wimbledon (2025)

