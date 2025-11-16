Nadia, pe „Bernabeu”  VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la  primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase

Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă la primul meci de NFL disputat la Madrid, pe legendarul stadion „Santiago Bernabeu”.

Meciul dintre Washington Commanders și Miami Dolphins e prima partidă de fotbal american disputată pe stadionul lui Real Madrid. Dolphins s-a impus în prelungiri, cu 16-13.

Nadia Comăneci, prezentă la primul meci de NFL disputat pe „Bernabeu”

Legendara sportivă din România a fost primită la Madrid de conducerea celor de la Real Madrid, în frunte cu președintele Florentino Perez.

„Atmosfera a fost una senzaţională. Stadionul a fost arhiplin, iar spectacolul sportiv unul pe măsura aşteptărilor.

Eu sunt familiarizată cu atmosfera de la meciurile de fotbal american, dar de această dată a fost un moment special şi unic în felul lui. O astfel de partidă s-a disputat în premieră în templul celei mai iubite echipe de soccer din lume: Real Madrid.

De fiecare dată când ajung să vizitez stadionul celor de la Real mă simt ca acasă. Este un vibe special. Emilio Butragueño şi domnul preşedinte Pérez sunt nişte oameni minunaţi. Sunt onorată de prietenia pe care o am cu ei” , a declarat Nadia, conform orangesport.ro.

Spectacol pe „Bernabeu”, la primul meci de NFL jucat pe stadion

Partida de pe „Bernabeu” a reprezentat un adevărat spectacol, ținând cont de magnitudinea evenimentului, dar și de locație, cel mai modern stadion al planetei.

Pe arena din Madrid au avut loc spectacole de lumini și de muzică, totul pentru ca NFL să crească popularitatea sportului și în Europa.

„Santiago Bernabeu”, cel mai modern stadion al planetei

Casa celor de la Real Madrid poate găzdui în acest moment, după renovare, evenimente din mai multe domenii, precum concerte, meciuri de fotbal sau chiar baschet.

Arena din Madrid a fost renovată între anii 2020 și 2023, costurile fiind de peste un miliard de euro.

Gazonul este îngrijit la cele mai înalte și moderne standarde, ceea ce pentru mulți ar părea doar un scenariu fantezist.

The NFL’s first-ever regular-season game in Madrid will be played tomorrow at the newly renovated Santiago Bernabeu.



The field is stored in an underground greenhouse with automated mowers, irrigation, and LED lighting.



It's easily the NFL’s best international venue ever. pic.twitter.com/ph1BYJs2Ro — Joe Pompliano (@JoePompliano) November 15, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport