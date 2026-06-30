Osaka, din nou în centrul atenției FOTO. Apariție spectaculoasă la Wimbledon: „Nu trebuie să vezi culoarea ca să îți dai seama ce este”
Naomi Osaka FOTO: Captură X
Tenis

Osaka, din nou în centrul atenției FOTO. Apariție spectaculoasă la Wimbledon: „Nu trebuie să vezi culoarea ca să îți dai seama ce este”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 13:54
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 14:28
  • Naomi Osaka (28 de ani, #14 WTA) a atras din nou toate privirile, de data aceasta la turneul de la Wimbledon.
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Sportiva din Japonia a intrat pe teren într-o ținută specială, așa cum i-a obișnuit pe fani în ultima perioadă.

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Naomi Osaka a atras toate privirile la Wimbledon

Unul dintre cele mai așteptate momente de la ediția din acest an a turneului de la Wimbledon a fost intrarea niponei Naomi Osaka pe teren.

Multipla câștigătoare de Grand Slam a pășit pe terenul 3 al complexului de la All England Club în aplauzele fanilor, purtând o rochie albă, lungă până la pământ, inspirată din costumele tradiționale japoneze.

Ținuta sportivei a fost creată de designerul Hana Yagi, din Tokyo. În plus, Osaka a purtat și un ornament tradițional de păr.

Pe lângă aplauzele primite de Naomi, au existat și opinii critice, care au spus că ținuta acesteia nu respectă regulile și tradiția turneului britanic.

Aceasta nu este prima apariție de acest gen a niponei. Ea a intrat pe teren într-o ținută extravagantă și la Roland Garros, unde a purtat o ținută complet neagră, formată dintr-un corset și o rochie lungă, inspirată după o rochie de gală. Nu avea mâneci și era decorată cu detalii strălucitoare.

Naomi Osaka: „M-am gândit la cea mai emblematică ținută”

La finalul meciului cu Elsa Jacquemot, pe care l-a câștigat cu 6-1, 7-5, Naomi Osaka a vorbit despre ținuta sa.

„M-am gândit la cea mai emblematică ținută, care pentru mine este un kimono. Nu trebuie să vezi culoarea unui kimono ca să îți dai seama că este un kimono.

A fost o interpretare a mea prin care am arătat mult respect și dragoste Japoniei. Mi s-a părut foarte distractiv.

Îmi place să folosesc moda ca mediu pentru a povesti. Fiecare ieșire este o oportunitate de a aduce oamenii în lumea mea creativă.

Faptul că oamenilor le pasă și sunt nerăbdători să vadă ce urmează este, de asemenea, destul de interesant”, a declarat Osaka, potrivit theguardian.com.

Naomi va juca în turul 2 de la Wimbledon cu Anastasia Gasanova (27 de ani, #225 WTA).

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