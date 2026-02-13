Narcis Răducan, pe urmele lui Dan Șucu Fostul fotbalist are un rol important într-o organizație care mișcă milioane de euro în afaceri
Narcis Răducan (stânga) a devenit vicepreședinte în cadrul IMM București-Ilfov. Dan Șucu este președintele Confederației Patronale Concordia (montaj: Sport Pictures, Imago)
Diverse

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.02.2026, ora 12:28
alt-text Actualizat: 13.02.2026, ora 12:28
  • Fostul fotbalist Narcis Răducan (51 de ani) a fost numit recent vicepreședinte în cadrul Federației Patronatelor Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM) București-Ilfov.
  • Structura care reprezintă firmele mici și mijlocii, un segment important al mediului economic din România.

În noua funcție, Răducan va avea atribuții pe linie de management și se va ocupa în special de legătura dintre mediul de afaceri, sport și zona legislativă.

Narcis Răducan, vicepreședinte în cadrul IMM București - Ilfov

Invitat la emisiunea Liga Digi Sport, fostul mijlocaș a explicat noua provocare:

„Eu sunt, într-adevăr, la federația IMM-urilor, vicepreședinte pe linie de management. Creez conexiunea între mediul de afaceri și sport, și legislație.

Mi se pare interesant, e o altă provocare. Aveam mult timp liber. Trebuie să fac și altceva ca să ajut sportul. Sunt câteva sute de mii de întreprinderi”, a declarat Narcis Răducan, citat de digisport.ro.

Rolul lui Narcis Răducan la IMM București - Ilfov

IMM București‑Ilfov reprezintă firmele mici și mijlocii din regiune și facilitează relația acestora cu autoritățile și mediul de afaceri, sprijinindu-le în dezvoltarea și creșterea activității, inclusiv prin acces la finanțări regionale și europene de zeci sau sute de milioane de euro.

Pe site-ul oficial al organizației, analistul TV este prezentat astfel: „Narcis Răducan este doctor în management sportiv și profesionist cu experiență solidă în conducerea organizațiilor sportive și în management executiv.

Fost jucător de performanță, profesor asistent universitar și analist sportiv TV, aduce în Federația București–Ilfov a IMM-urilor expertiză practică în leadership, guvernanță, strategie și managementul performanței.

Prin activitatea sa, susține poziționarea sportului ca domeniu economic cu impact real în mediul de afaceri”.

Pe urmele lui Dan Șucu. Patronul Rapidului reprezintă întreprinderile mari

Narcis Răducan îi calcă pe urmele lui Dan Șucu (62 de ani). Acționarul majoritar al cluburilor Rapid și Genoa este președintele Confederației Patronale Concordia, care reprezintă interesele întreprinderilor mari, coordonând proiecte și parteneriate economice și facilitând relația dintre mediul de afaceri și autorități.

