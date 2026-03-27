Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”

Turcia - România 1-0. Echipa națională a venit cu precizări după ce în presa turcă au apărut informații despre un conflict în care ar fi fost implicați Florin Tănase (31 de ani) și un coechipier.

După meciul de la Istanbul, jurnaliștii turci au transmis că Tănase ar fi fost foarte nervos în drum spre vestiare. Jucătorul de la FCSB ar fi aruncat cu un scaun după colegul lui, iar mai mulți jucători români ar fi intervenit pentru a calma spiritele.

Turcia - România 1-0 . Echipa națională dezminte zvonurile legate de Florin Tănase

Vineri, pe pagina de Facebook a echipei naționale a României a fost postat un comunicat în care au fost negate toate informațiile apărute în presa turcă.

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul.

Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare.

După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului.

Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”, a transmis echipa națională pe Facebook.

România a ratat pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un turneu final după înfrângerea suferită joi în fața Turcia.

Naționala pregătită de Vincenzo Montella a înscris unicul gol al partidei în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, după o pasă de excepție a lui Arda Guler.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii" vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45.

VIDEO. „Tricolorii”, în lacrimi după eșecul cu Turcia

Citește și

