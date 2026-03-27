Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!” +12 foto
Turcii, contraziși de FRF Forul condus de Burleanu, despre informațiile legate de Florin Tănase: „O invenție totală!”

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 14:00
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 14:00
  • Turcia - România 1-0. Echipa națională a venit cu precizări după ce în presa turcă au apărut informații despre un conflict în care ar fi fost implicați Florin Tănase (31 de ani) și un coechipier.

După meciul de la Istanbul, jurnaliștii turci au transmis că Tănase ar fi fost foarte nervos în drum spre vestiare. Jucătorul de la FCSB ar fi aruncat cu un scaun după colegul lui, iar mai mulți jucători români ar fi intervenit pentru a calma spiritele.

„Lipsă de respect și aroganță” VIDEO. Bosniacii au erupt după ce au văzut ce au făcut jucătorii Italiei: „Vom ține cont!”
„Lipsă de respect și aroganță” VIDEO.  Bosniacii au erupt după ce au văzut ce au făcut jucătorii Italiei: „Vom ține cont!”

Turcia - România 1-0. Echipa națională dezminte zvonurile legate de Florin Tănase

Vineri, pe pagina de Facebook a echipei naționale a României a fost postat un comunicat în care au fost negate toate informațiile apărute în presa turcă.

„În urma speculațiilor apărute recent în spațiul public, dorim să clarificăm situația privind atmosfera din vestiarul echipei naționale după meciul de la Istanbul.

Dezmințim categoric informațiile răspândite în presa turcă și preluate de jurnaliștii români, conform cărora Florin Tănase ar fi fost implicat în vreun conflict cu unul dintre colegii săi! Știrea nu are niciun fundament, fiind doar o invenție totală!

Eșecul de la Istanbul a fost un moment greu pentru toată lumea, însă reacția grupului a fost una de solidaritate, nu de dezbinare.

După fluierul final, în vestiar a dominat o liniște apăsătoare și o tristețe profundă. Jucătorii au fost afectați de rezultat, fiind conștienți de importanța meciului.

Selecționerul Mircea Lucescu le-a vorbit câteva minute tricolorilor, așa cum se întâmplă după fiecare joc. Nu au existat reproșuri individuale sau altercații între jucătorii noștri”, a transmis echipa națională pe Facebook.

România a ratat pentru a 7-a oară consecutiv calificarea la un turneu final după înfrângerea suferită joi în fața Turcia.

Naționala pregătită de Vincenzo Montella a înscris unicul gol al partidei în minutul 53, prin Ferdi Kadioglu, după o pasă de excepție a lui Arda Guler.

Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (11).jpeg

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii” vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

„Lipsă de respect și aroganță” VIDEO.  Bosniacii au erupt după ce au văzut ce au făcut jucătorii Italiei: „Vom ține cont!”
„Lipsă de respect și aroganță” VIDEO. Bosniacii au erupt după ce au văzut ce au făcut jucătorii Italiei: „Vom ține cont!”
„Lipsă de respect și aroganță” VIDEO.  Bosniacii au erupt după ce au văzut ce au făcut jucătorii Italiei: „Vom ține cont!”
Jurgen Klopp, furios Întrebarea despre Real Madrid care l-a făcut pe german să „explodeze”: „O prostie! E enervant”
Jurgen Klopp, furios Întrebarea despre Real Madrid care l-a făcut pe german să „explodeze”: „O prostie! E enervant”

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Pietonul Rațiu Halucinant! Statistica meciului cu Turcia arată că fundașul mai mult s-a plimbat pe teren
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Csikszereda, raport financiar uluitor! Clubul harghitean a obținut venituri incredibile în anul 2025. Finanțare masivă de la statul maghiar + Buget salarial imens
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Kimi Antonelli, din nou în pole! Pilotul Mercedes va pleca primul în cursa din Japonia » Dezastru pentru Verstappen: „Imposibil de condus”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Ponta, polemică la Turcia - România Fostul prim-ministru, derapaj la adresa contestatarilor: „Ai, ai, ai, ai, greu!”
Dan Udrea Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, atunci merităm să stăm acasă!
„Sper să apuc o calificare” VIDEO. Ilie Năstase, haz de necaz după ce România a pierdut cu Turcia: „Am 80 de ani, nu știu” + Pe cine vrea campioană în Liga 1
„Nu prea aș avea motive să rămân” În ce situație s-ar despărți Daniel Pancu de CFR Cluj » Iuliu Mureșan: „Nu știu de ce declară treaba asta”
Emoții mari cu Pușcaș FOTO.   Probleme pentru atacant, la scurt timp după ce a marcat » Primul său gol la Dinamo nu s-a văzut pe transmisiunea live
Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
