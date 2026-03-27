„Lipsă de respect și aroganță” VIDEO.  Bosniacii au erupt după ce au văzut ce au făcut jucătorii Italiei: „Vom ține cont!”

Țara Galilor - Bosnia 1-1 (2-4 d. pen.). Fosta adversară a României din preliminarii a obținut calificarea în finala barajului pentru CM 2026.

Bosnia a reușit să se impună la loviturile de departajare, moment care a fost urmărit cu mare interes și de jucătorii Italiei, adversarii din meciul decisiv.

Fanii bosniaci i-au acuzat pe jucătorii italieni de lipsă de respect

În momentul în care meciul din Marea Britanie s-a încheiat, după ce au aflat împotriva cui vor juca, italienii au fost foarte fericiți, reacție pe care fanii bosniaci au catalogat-o drept „lipsă de respect și aroganță”.

Italia obținuse și ea calificarea pentru partida decisivă, cu câteva zeci de minute înainte, după 2-0 cu Irlanda de Nord, iar câțiva jucători, printre care Federico Dimarco, Guglielmo Vicario și Pio Esposito apar în imaginile surprinse de camere.

„Priviți această lipsă de respect și aroganță din partea Italiei. Deja sărbătoreau după ce am câștigat meciul la loviturile de departajare. Vom ține cont de acest lucru la Zenica!” , este mesajul transmis de pagina Bosnian Football, pe platforma X.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

Naționala Bosniei a învins de două ori România în grupa de calificare pentru CM 2026, 1-0 la București și 3-1 la Zenica, obținând locul doi, după liderul Austria.

Bosnia - Italia se joacă marți, 31 martie, cu calificarea pe masă, de la 21:45.

