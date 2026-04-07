„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu:  „Aceeași dorință ca în 2024”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, i-a transmis un mesaj emoționant lui Mircea Lucescu (80 de ani), care se confruntă cu grave probleme de sănătate.

Fostul selecționer se află internat în spital de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale.

Lucescu e la terapie intensivă, în comă indusă, iar starea sa este una critică.

Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Aceeași dorință ca în februarie 2024”

Antrenorul lui Dinamo a rememorat vizita făcută de „Il Luce” în cantonamentul „câinilor”, în februarie 2024, când formația din „Ștefan cel Mare” traversa una dintre cele mai grele perioade din istoria clubului.

„Dragă domnule Lucescu,

Era februarie 2024, lucrurile nu mergeau bine la Dinamo. Era greu, atât de greu. Aveam o singură ambiție, o singură dorință: să văd Dinamo mai puternică, mai sănătoasă.

Eram foarte curios să văd cum ne va influența pe toți vizita dumneavoastră în cantonamentul nostru de la Saftica.

Din primul moment am simțit că vizita dumneavoastră este ceva diferit. Era spiritul pur al lui Dinamo.

Ați venit să ne încurajați pe toți, să ne dați încredere și toată energia pozitivă pentru a continua să luptăm. Și să ne arătați cât de mult vă pasă de club.

Ochii dumneavoastră străluceau cât ne-am plimbat prin zonă. Vorbeaţi cu atât de multă pasiune despre copacii din jurul terenului, despre calitatea gazonului şi despre cât de multe generaţii de jucători s-au antrenat şi au crescut aici.

Cumva, lucrurile au început să se schimbe, ca un incredibil rollercoaster cu final fericit. Acum, suntem mai bine, nu perfecţi, dar mai bine.

A venit momentul să vă oferim aceeaşi energie pozitivă, să vă încurajăm, să vă oferim încredere să continuaţi lupta. Spiritul pur al lui Dinamo.

Este aceeași dorință ca în februarie 2024, după același roller coaster, ca dumneavoastră să vă faceți bine și să fiți sănătos.

Să spuneți «Nu mă simt perfect, dar mă simt mai bine». Va fi suficient. Mult noroc și fiți puternic în continuare!” a fost mesajul lui Zeljko Kopic pe Instagram.

În sezonul 2023 - 2024, primul de la revenirea în Liga 1, Dinamo termina pe loc de baraj, dar reușea să se salveze de la retrogradare după ce învingea Csikszereda, 2-0 la general.

În prezent, „câinii” ocupă ultimul loc din play-off, cu 27 de puncte.

11 trofee a câștigat Mircea Lucescu la Dinamo (8 în calitate de jucător și 3 ca antrenor)

Citește și

