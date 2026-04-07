„E încăpățânat”  Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu (57 de ani), fiul lui Mircea Lucescu (80 de ani), a vorbit cu un jurnalist turc despre starea critică a tatălui său.

Fostul selecționer se află internat în spital de pe 29 martie, după ce i s-a făcut rău în cantonamentul echipei naționale. Lucescu e la terapie intensivă, în comă.

Răzvan Lucescu, mesaj în Turcia cu privire la starea lui Mircea Lucescu

Într-o postare publicată pe contul personal de X, Ismail Er, jurnalist turc la publicația Hürriyet, a dezvăluit conversația pe care a avut-o cu Răzvan Lucescu, 57 de ani, care a aterizat duminică la București, imediat după derby-ul PAOK - Panathinaikos, scor 0-0, pentru a fi alături de tatăl său.

„Am vorbit cu fiul lui Lucescu, Răzvan, și cu prietenul său inseparabil, traducătorul Sinan Serhatlıoğlu.

Au spus că acesta se agață de viață și așteaptă rugăciuni, adăugând: «E încăpățânat. Credința lui este puternică. Își va reveni și se va ridica din nou»”, se arată în postarea lui Ismail Er.

Alături de postare, jurnalistul a adăugat și un videoclip în care îi pupa mâna lui Mircea Lucescu înaintea conferinței de presă premergătoare meciului Turcia - România (1-0), dar și o fotografie cu cei doi.

Lucescu’nun oğlu Razvan ve ayrılmaz dostu tercümanı Sinan Serhatlıoğlu ile konuştum yaşama tutunduğunu duaları beklediğini söyledi be ekledi “Koç burcu inatçıdır. İnancı sağlamdır. Ayağa kalkacaktır” pic.twitter.com/8wWSIhFZIS — İSMAİL ER🇹🇷 (@ismailer_) April 7, 2026

Mircea Lucescu este un nume important în fotbalul din Turcia.

Fostul selecționer le-a antrenat pe Galatasaray și Beșiktaș. El a fost inclusiv selecționer al Turciei în perioada 2017-2019, mulți dintre actualii jucători ai turcilor fiind debutați la națională chiar de către Lucescu.

Lucescu a câștigat de două ori campionatul Turciei, atât cu Beșiktaș, cât și cu Galatasaray, cu cea din urmă impunându-se chiar și în Supercupa Europei, în anul 2001.

Mircea Lucescu nu poate fi operat

Azi, conducerea Spitalului Universitar a oferit noi informații privind starea fostului selecționer. Veștile sunt proaste.

În urma unui CT, i-au fost descoperit multiple AVC-uri, dar și mai multe cheaguri de sânge în plămâni.

Astăzi, urma să se decidă dacă va fi efectuată o intervenție chirurgicală complexă, pe care medicii o luaseră în calcul în cursul zilei de luni, împreună cu un renumit doctor român, Marian Andronache, care profesează de ani buni în Franța.

E vorba despre o intervenția chirurgicală ECMO. „Oxigenarea prin membrană extracorporală, așa-numitul „plămân artificial”, pe scurt ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) este o procedură medicală avansată care oferă suport respirator și cardiac temporar pacienților aflați în insuficiență cardiacă sau insuficiență respiratorie amenințătoare de viață.

Conform surselor GOLAZO.ro de la Spitalul Universitar, medicii au decis să renunțe la efectuarea procedurii ECMO din cauza stării extrem de fragile în care se află Lucescu.

Cadrele medicale au ajuns la concluzia că nu mai poate fi luată în calcul din cauza faptului că pacientul n-ar rezista intervenției.

Familia a fost informată, Răzvan Lucescu ajungând la Spitalul Universitar înainte de prânz.

